Жаңалықтар

Қазақстан мен Ресей көшбасшыларының бейресми кездесуі аяқталды

12 Қараша 2025
40

МӘСКЕУ. KAZINFORM – Ақорда Қазақстан мен Ресей көшбасшыларының бейресми кездесуі аяқталғанын мәлімдеді.

– Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин Кремльде 2,5 сағаттан аса уақыт бейресми жағдайда емен-жарқын әңгімелесті, – деп жазылған дереккөзде.

Айта кетейік, Қасым-Жомарт Тоқаев Мәскеуге мемлекеттік сапармен барды.

Президент Мәскеудегі халықаралық қатынастар институтының студенттерімен әңгімелесті

Қазақстан мен Ресей президенттері бейресми кездесу өткізді.

12 Қараша 2025
40

