Жаңалықтар

ҚЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ ПЫСЫҚТАЛДЫ

10 Қараша 2025
46

Оқу-жаттығу

Мәртөк ауданында «Қыс — 2025» командалық-штабтық оқу-жаттығу өтті. Іс-шарада жауапты органның қысқа әзірлігі пысықталды.
Оқу-жаттығу жиынына аудан әкімінің орынбасары Дархан Тілеуов пен аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы Бақыт Нукушев қатысып, арнайы техникалар мен құрал-жабдықтардың әзірлігін тексерді.
— Мұндай іс-шара республика аумағын түгел қамтиды. Оқу-жаттығу қыс мезгіліндегі төтенше жағдайларды жоюға азаматтық қорғау мемлекеттік жүйесінің және халықтың дайындық деңгейі мен қабілетін арттыру, азаматтық қорғау қызметтері мен құрамаларының қысқы кезеңге әзірлігін тексеру мақсатында өткізіледі. Қыс маусымына дайындық аясында жергілікті атқарушы органдар мен автожол иелері 35 тонна инертті материал, 6 тонна жанар-жағармай (оның ішінде 3 тонна дизель отыны және 3 тонна АИ-92 бензині) дайындады.Сондай-ақ аудан аумағында төтенше жағдай туындаған жағдайда тұрғындарды уақытша орналастыру үшін мемлекеттік мекемелер базасында 10 жылыту пункті бар. Бұған қоса қосымша альтернативтік жылыту орындары да қарастырылған, — дейді аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы Бақыт Нукушев.
Қыста жолда қалған жолаушыларға төтенше жағдайлар және полиция басқармасының өкілдері, жергілікті атқарушы орган қызметкерлері түсіндірме және алдын алу жұмыстарын жүргізеді.
Мамандардың айтуынша, төтенше жағдайлар бөлімі мен жергілікті атқарушы органдардың бірлескен үйлесімді жұмысының нәтижесінде өткен жылдың қысында төтенше жағдайлар мен жазатайым оқиғалар тіркелген жоқ. Бұл бағыттағы жұмыстар алдағы уақытта да жалғасын табады.

Ақмарал МҰҚАШЕВА,
Мәртөк ауданы.

10 Қараша 2025
46

Басқа жаңалықтар

Цифрландыру күні: Қазақстан аймақ бойынша цифрлық көшбасшыға қалай айналып келеді

10 Қараша 2025

Асхат Шахаров Ақтөбеде қайтарылған активтер есебінен салынып жатқан балабақшаға барды

10 Қараша 2025

Ақтөбеде қар тазалауға 357 арнайы техника дайындалды

10 Қараша 2025

Қазақстан, Clearbrook және AG-Tech энергия сақтау жүйелерін өндіретін зауыт салады

8 Қараша 2025

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2025, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button