Білім

Қала мектептерін аралады

27 Қаңтар 2026
13

Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес өңірде жаңа мектептер салу және қолданыстағы білім беру ұйымдарын жаңарту бойынша жүйелі жұмыстар жүргізілуде

Ескі ғимаратта орналасқан көптеген оқу орны кезең-кезеңімен реновациядан өтіпғимараттарға күрделі жөндеу жүргізіліпматериалдық-техникалық базасы жаңартылыпсонымен қатарүш ауысымды оқытуды жоюға және апатты жағдайдағы мектептерді алмастыруға бағытталған жобалар жүзеге асырылыпоқушылар үшін қауіпсіз әрі қолайлыбілім беру ортасы қалыптастырылып жатыр.

Облыс әкімі Асхат Шахаров былтыр күрделі жөндеуден өткен бірқатар оқу орнын аралап көрдіАтап айтқандаол Ғ.Ақтаев атындағы №6 мектеп-гимназияІ.Есенберлин атындағы №15 орта мектепте болды.

Ғ. Ақтаев атындағы №6 мектеп-гимназиясы1978 жылы салынған және сол уақыттан бері үздіксіз білім беру мекемесі ретінде жұмысістеп келедіҚазіргі таңда мұнда 1562 оқушы білім алудаМектепте 157 мұғалім қызмет етеді.

2025 жылы мектепте «Кварц Спецсервис» ЖШС мердігер ұйымы тарапынан күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілдіЖөндеу аясында аумақты абаттандыруғимараттың қасбетін жөндеу және ішкі жұмыстардың бір бөлігі орындалды.

«Мектеп ғимаратының қасбеті толық жаңартылып, 12 апатты бағана нығайтылды. Аула аумағына тас төсемелер төселіпабаттандырылды. 27 оқу кабинетінде еден, төбе және жарықтандыру жүйелері жөнделдібірінші қабат пен асхананың едендерітолығымен жаңартылды. Спорт және акт залдары жөнделіпқосымша дәліз салынды.

Жабдықтауға да ерекше көңіл бөлінді: химия, биология және робототехника кабинеттері жабдықталдыасханадағы жиһазбен құрал-жабдықтар жаңартылдыпарталармен оқу жиһаздары ауыстырылды, информатика кабинеті мен кітапхана жабдықталдыинтерактивті панельдер орнатылды.

Күрделі жөндеуге 285,65 млн теңге бөлініпқосымша 56 млн теңге заманауи жабдықтар сатып алуға бағытталды», – деді мектеп директоры Жания Романова.

Асхат Шахаров жаңартылған оқукабинеттерінмамандандырылғансыныптардыасхананы аралаппедагогтер және сенбі күні үйірмелерге қатысатын оқушылармен жүздесті.

«Балалардың қауіпсіз әрі жайлы жағдайда білім алуы біз үшін өте маңыздыМектептерді реновациялау – жүйелі түрде жүргізілетін жұмысБіз алдағы уақытта да ескі ғимараттарды жаңартыпмектептерді заманауи құрал-жабдықтармен қамтамасыз етіпәрбір бала сапалы білім ала алатын орта қалыптастырамыз», – деді облыс әкімі.

Одан кейін өңір басшысы І. Есенберлинатындағы №15 орта мектепке барды. Бұл оқу орны 1939 жылы салынғанбүгінде мұнда 574 оқушы білім алып жатыр.

2025 жылы мектепте «ABRYOI GROUP» ЖШС мердігер ұйымы тарапынан 407,8 млнтеңгеге кешенді күрделі жөндеу жүргізілдіҚосымша 107,6 млн теңге материалдық-техникалық базаны нығайтуға бағытталды.

Мектеп директоры Алмагүл Ешмағамбетованың айтуынша, реновация барысында ғимараттың қасбеті мен шатыры жаңартылыпедендержылу және кәрізжүйелері ауыстырылдықоршау жаңартылдыСондай-ақ оқу кабинеттеріне жаңа жиһаздар алыныпинтерактивті панельдер орнатылдыкітапханаасхана және спортзал жаңа құрал-жабдықтармен толықтырылды.

Мектеп фойесінде директор жөндеу жұмыстарының нәтижесін «бұрын және кейін» фотосуреттері арқылы таныстырдыАта-аналар комитеті және ардагерлер кеңесінің өкілдері мектеп инфрақұрылымын дамытуға көрсетілген қолдау үшін ел Президентіне алғыстарын жеткізді.

Облыс әкімі кездесу барысында білім беру мекемелерін жаңғырту және оқу үшін қолайлы жағдай жасау өңірлік билік үшін басым бағыт болып қала беретінін атап өтті.

«Біз әрбір мектептің заманауиқауіпсіз әрісапалы білім беруге қажетті барлық құралмен жабдықталғанын қалаймызБұл – балаларымыздың болашағына салынған инвестиция. Сонымен қатарсапалы оқужағдайы әр баланың әлеуетін ашуғабілімгедеген ынтасын арттыруға және уақыт талабына сай білім беру стандарттарын қалыптастыруға мүмкіндік береді», – деді өңір басшысы.

Сондай-ақ ол биыл қаладағы №5, 17, 22 және 37 мектептерде реновация жүргізілетінін мәлімдедіБұдан бөлекӘйтеке биБайғанинТемір және Шалқар аудандарындағы мектептерді жаңарту жоспарланған.

Д.ҚАЗИХАН.

27 Қаңтар 2026
13

Басқа жаңалықтар

Қазақстанда балалардың құқықтарын қорғау саласындағы реформалар жүзеге асырылуда

27 Қаңтар 2026

Ұстаз арманы

23 Қаңтар 2026

«Қалдырған ізің мәңгілік…»

21 Қаңтар 2026

Тәрбиелік мәні зор

21 Қаңтар 2026

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2026, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button