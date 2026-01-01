Жаңалықтар

Мемлекет басшысы: «Біз бәріміз табанды еңбек етуіміз керек, сонда ғана еліміз зор табыстарға жетеді»

1 Қаңтар 2026
22

Біз мемлекеттік маңызы айрықша «Таза Қазақстан» жобасын бір қоғам болып жүзеге асыра береміз. Ауылдарымыз бен қалаларымыз таза, жасыл желегі мол әрі өмір сүруге қолайлы болуға тиіс.

Бұл Тәуелсіздіктің 35 жылдығына орай ел дамуына қосқан ең үлкен үлесіміз болмақ. Біз осы тарихи межені нақты іспен атап өтеміз.

«Бірлігіміз – әралуандықта» деген қағидатқа негізделген қоғамдық келісім мен тұрақтылық – барлық жетістігіміздің бастауы.

Мемлекет алдағы уақытта да халықаралық құқыққа және ұлт мүддесіне сай келетін сындарлы әрі байыпты сыртқы саясат жүргізеді.

Қазақстанның ұсынысымен Біріккен Ұлттар Ұйымы 2026 жылды Халықаралық еріктілер жылы деп жариялады. Халықаралық еріктілер қозғалысы тілеулестік, мейірімділік сынды мызғымас адамгершілік құндылықтарын паш етеді. Бұл – біздің де халқымызға тән асыл қасиеттер.

Жаңа жылдың маңызды өзгерістерге толы жыл болары сөзсіз. Бұл өзгерістердің қаншалықты жемісті болатыны өзімізге байланысты.

Біз бәріміз табанды еңбек етуіміз керек, сонда ғана еліміз зор табыстарға жетеді. Бұл, ең алдымен, халқымызға қажет.

t.me/aqorda_resmi

1 Қаңтар 2026
22

Басқа жаңалықтар

Қазақстан бастамасы: Жаһандық еріктілер жылы

1 Қаңтар 2026

Цифрландырудағы тың бастамалар

1 Қаңтар 2026

Президент 2025 жылы мәдениет саласындағы мемлекеттік стипендияны беру туралы өкімге қол қойды

31 Желтоқсан 2025

Жеке деректерді қорғау және архивтерді цифрландыру – Мемлекет басшысы архив ісі туралы заңға қол қойды

30 Желтоқсан 2025

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2026, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button