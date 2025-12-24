БілімЖұмысшы мамандықтары жылы

Ақтөбе кәсіби білім жөніндегіхалықаралық диалог алаңына айналды

24 Желтоқсан 2025
«БілімДағдыБолашақ» форумы Мемлекетбасшысының бастамасымен жарияланған Жұмысшы мамандықтар жылы аясындаұйымдастырылдыОл техникалық және кәсіптікбілім беру жүйесін дамытудың өзекті мәселелерін талқылауғахалықаралық тәжірибені зерделеуге және еңбек нарығыныңсұранысына сай бәсекеге қабілетті жұмысшы кадрларды даярлаудың тиімді тетіктерінәзірлеуге арналған маңызды диалог алаңына айналды.

Күннің бірінші жартысында алқалы форум өттіОған Ақтөбе облысы әкімінің орынбасары Жолдас БатырханОқу-ағарту вице-министрі Шынар Ақпаровасондай-ақ Қытай, Франция, Жапония, Германия, Беларусь және Өзбекстаннан келген халықаралық сарапшылар қатыстыҚатысушылар қатарында колледж өкілдеріқоғамдық ұйымдар және орта арнаулы оқу орындарының әлеуметтік серіктестері болды.

Облыс әкімінің орынбасары Жолдас Батырхан форум қатысушыларына құттықтау сөз сөйледі.

«Мемлекет басшысының бастамасымен 2025 жыл Жұмысшы мамандықтар жылы болып жарияланып, ел дамуындағы еңбек адамының айрықша орны мен маңызына ерекше мән берілдіБұл – маңдай терімен ел экономикасын алға сүйреп келе жатқан жұмысшы қауымға көрсетілген жоғары құрметкәсіби білім мен біліктілікті жаңа деңгейге көтеруге бағытталған стратегиялық қадам.

Өңіріміздің – өнеркәсіптік әлеуеті жоғары, тау-кен, металлургия, энергетика, агроөнеркәсіпкөлік-логистика салалары қарқынды дамып келе жатырБүгінгі таңда заманауи технологияларды меңгергенеңбек нарығы талаптарына сай бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау аса маңызды.

Облыста дуальді оқыту жүйесі енгізіліпколледждердің материалдық-техникалық базасы жаңартылудапедагогтердің біліктілігі арттырылып жатырШетелдік білім беру ұйымдарымен бірлескен жобалар жүзеге асырылыпхалықаралық тәжірибе алмасу кеңеюде. Форум жұмысы нәтижелі өтіпнақты ұсыныстар мен жаңа серіктестік жобаларға жол ашады деп сенемін», – деді Жолдас Батырхан.

Өз кезегінде Оқу-ағарту вице-министрі Шынар Ақпарова бұл жыл еліміздің экономикалық және әлеуметтік дамуы үшін маңызды кезең болғанын атап өттіЖұмысшы мамандықтар жылы аясында жастарды еңбекке тартуғакәсіби бағдар беруге және техникалық білімге қызығушылығын арттыруға бағытталған бірқатар іс-шаралар өткізілген.

Мамандық мәртебесін мемлекеттік деңгейде арттыру мақсатында 2 қазан – Техникалық және кәсіптік білім беру қызметкерлері күні болып белгіленді.

«Биыл кәсіби-техникалық білім беруді дамытуға бағытталған бірқатар шара жүзеге асырылдыКолледждер шетелдік білім беру ұйымдары мен кәсіпорындармен 60-тан астам келісімге қол қойдыҚазіргі таңда дуальді оқыту жүйесіне 552 колледж қатысыпонда 132 мыңнан астам студент білім алуда.Кәсіпорындардың сұранысы бойынша мемлекеттік тапсырыс аясында оқитын студенттер саны 43 мыңға жетті, ал 1400 үздік түлек ірі кәсіпорындарға жұмысқа орналасты. 400-ден астам оқытушы мен 200 студент шетелде тағылымдамадан өтіпозық халықаралық тәжірибелерді енгіздіСонымен қатарминистрлік жоғары сынып түлектеріне жұмысшы біліктілігін беру бойынша пилоттықжобаны іске асырды: 905 түлек бір мезетте аттестат пен диплом алыпеңбек нарығына бірден шығу мүмкіндігіне ие болды», – деп мәлімдеді вице-министр.

Форум барысында Қытай, Франция, Жапония, Германия, Беларусь және Өзбекстаннан келген шетелдік сарапшылар кәсіби-техникалық білім беруде заманауи технологияларды енгізуоқытушылардың біліктілігін арттыру және студенттерді еңбек нарығына интеграциялау тәжірибелерімен бөлістіОқытуда жасанды интеллектті қолдануколледждерді халықаралық аккредиттеуеңбек нарығында сұранысқа ие кәсіби дағдыларды дамыту және экономиканың қажеттіліктеріне сай кадр даярлау бағыттарына баса назар аударылды.

Пікірталастармен қатарАқтөбе қаласындағы колледждер базасында практикалық сабақтармен шеберлік сыныптары өткізілдіОнда шетелдік мамандар заманауи оқыту әдістемелері мен жаңа технологиялармен жұмыс істеуді көрсетті.

Өнер орталығының фойесінде өңір колледждерінің жетістіктер көрмесі ұйымдастырылыпбілім беру ұйымдары жаңа жабдықтар мен заманауи оқу-өндірістік шеберханаларын таныстырдыБұл қатысушыларға колледждердің материалдық-техникалық базасымен танысыпстуденттердің даярлық деңгейін бағалауға мүмкіндік берді.

Биыл өңірде жұмысшы мамандықтар бойынша мемлекеттік тапсырыс 7 407 орынға орналастырылдыбұл алдыңғы көрсеткіштен екі есе көпТөрт орта арнаулы оқу орнында – Сервис, сондай-ақЖоғары ауылшаруашылық, Хромтау тау-кен техникалық және Жоғары политехникалық колледждерде «Флорист-гүлөсіруші», «Қонақ үй бизнесі», «Тамақтандыру саласында қызмет көрсетуді ұйымдастыру» және «Маркшейдерлік іс» сияқты жаңа мамандықтар ашылды.

Жоғары политехникалық колледж жанынан құны 1 млрд теңгені құрайтын IT-хаб салынып жатырКәсіби бағдар беру жұмыстарымен 48 мыңнан астам оқушы қамтылып, 60 мектепте бейінді сыныптар ашылдыБұл балалардың болашақ мамандығын ертерек таңдауына септігін тигізеді.

Сонымен қатарекі колледжде 500 млн теңгеден астам қаржыға күрделі жөндеу жүргізілді. Ал Хромтау жоғары тау-кен техникалықЖоғары политехникалық және Еуропалық экономика, бизнес және құқық колледждері халықаралық аккредитациядан өттіӨңірдің 28 колледжі ірі кәсіпорындардың қамқорлығына беріліпбілім мен өндіріс арасындағы байланыс нығайтылды.

Бұл нәтижелер өңірде кәсіби-техникалық білім берудің қарқынды дамуыноның беделінің артуын және заманауи білім беру тәжірибелерінің тиімді енгізіліп жатқанын айқын көрсетеді.

Форумның қорытындысы ретінде өңір колледждері мен шетелдік білім беру ұйымдары арасында ынтымақтастық туралы меморандумдарға қол қойылдыМаңызды құжат тәжірибе алмасухалықаралық стандарттарды енгізу және бірлескен жобаларды жүзеге асыруға жаңа мүмкіндіктер ашары сөзсіз.

Осылайша, форум тәжірибе алмасу мен жаңа бастамаларды талқылау алаңы ғана емессонымен қатар өңірдің кәсіби-техникалық білім беруді дамытудағыколледждердің материалдық-техникалық базасын нығайтудағы және білікті жұмысшы кадрларды даярлаудағы жетістіктерін айқын көрсетті.

Д.АЙДАР.

24 Желтоқсан 2025
