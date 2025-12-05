Жаңалықтар

5 желтоқсан – Халықаралық волонтерлер күні 

5 Желтоқсан 2025
27

Елімізде волонтерлік қозғалыс дамып келеді. Биыл волонтерлік ұйым саны 800-ден асып, белсенділер 300 мыңға жетті.

Қазақстанда 6000 «күміс» волонтер бар. Бастамашыл топтардың саны 3 жарым мыңнан көп. 20 өңірде фронт-офис орналасқан. Қазіргі уақытта Qaz.volunteer.kz платформасы жұмыс істейді. Сол арқылы осы жылы 2800-ден астам өтініш қаралды.

Сондай-ақ волонтерлердің білімі мен дамуына да ерекше көңіл бөлінеді. Жазғы еріктілер мектебін 5 жылда 188 түлек бітірді. Ұлттық волонтерлік жаттықтырушы ретінде 133 адам жұмыс атқарады.

Мемлекет басшысының бастамасымен ТМД волонтерлері форумы құрылды. Бірінші форум 2026 жылы Астанада өтеді. Сонымен қатар БҰҰ тұрақты мақсаттарындағы Халықаралық волонтерлер жылын өткізу үшін Ұлттық ұйымдастыру комитеті құрылды.

5 Желтоқсан 2025
27

Басқа жаңалықтар

Туризм: басымдықтар мен мүмкіндіктер

5 Желтоқсан 2025

Ақтөбенің тынысы — газет бетінде 

5 Желтоқсан 2025

Сапа мен көрсеткіш

5 Желтоқсан 2025

 «Сыбағаның» бірінші күні тағылымға арналды

5 Желтоқсан 2025

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2025, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button