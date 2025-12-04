Ашық әңгіме

Жаңалықтар

4 Желтоқсан 2025
Айбын2025

Ақтөбе гарнизоны әскери прокуратурасының аға прокуроры Ж.Тойманқұлова, «Солдат аналары» комитетінің өкілі О.Старых, сондай-ақ Ақтөбе гарнизонының әскери полиция қызметкері Ш.Ахметжановпен бірлесіп, «Айбын» оқу орталығының әскерге шақырылушыларымен түсіндіру әңгімесі, анонимді анкеталау және олардың дене жарақатын анықтау мақсатында тексеру жүргізілді.

Белгіленген талаптарға сәйкестігі бойынша казармалар, асхана және мерзімді қызметтегі сарбаздардың заттай қамтамасыз етілуі тексерілді.

Мұның барлығы әскери борышын өтеп жүрген жауынгерлердің күнделікті өмір тіршілігінің ашықтығын көрсету, келеңсіздіктердің алдын алу мақсатында жасалып жатқан шаралар.

Ж.НҰРБОЛАТОВ.

