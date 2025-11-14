Жаңалықтар

Мемлекет басшысы ауыл шаруашылығындағы цифрлық шешімдер көрмесін аралап көрді

14 Қараша 2025
АСТАНА. KAZINFORM — Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ауыл шаруашылығы еңбеккерлерінің екінші форумы аясында агроөнеркәсіп кешенінде қолданылатын цифрлық шешімдер көрмесімен танысты. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

Мемлекет басшысына деректерді есепке алуға, болжауға және талдауға арналған цифрлық сервистер, сондай-ақ агроөнеркәсіп кешеніндегі тиімділікті арттыруды көздейтін отандық стартаптар туралы баяндалды.

14 Қараша 2025
