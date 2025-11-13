Қазақстан мен Ресей серіктестігі жаңа стратегиялық деңгейге шықты
Қазақстан мен Ресей арасындағы келісімдер екі ел қарым-қатынасының жаңа кезеңін айқындап отыр. Бұл тек экономикалық емес, саяси және гуманитарлық бағыттағы серіктестіктің тереңдей түскенін көрсетеді. Мемлекетаралық декларацияның қабылдануы — стратегиялық сенімнің айқын белгісі. Әлемдік геосаяси тұрақсыздық жағдайында осындай көршілес мемлекеттердің өзара қолдауы өңірлік қауіпсіздіктің тірегі бола алады. Екі елдің үкіметаралық келісімдері – көлік, энергетика, экология және білім салаларындағы нақты қадамдар жүйесін қамтиды. Мәселен, шекаралық өткізу бекеттерін жаңғырту мен көлік қауіпсіздігін арттыру аймақтық логистиканы күшейтеді. Ал ортақ білім беру ұйымдарын ашу – халықтар арасындағы рухани және мәдени байланыстарды нығайтудың тиімді тетігі. Ғарыш саласындағы «Бәйтерек» жобасы Қазақстанның технологиялық әлеуетін жаңа деңгейге көтеруге жол ашады. Бұл тек ғылым емес, ұлттық бедел мен инновациялық өрлеудің көрінісі. Сонымен қатар, экологиялық және санитарлық бағыттағы келісімдер – азаматтардың өмір сапасын арттыруға бағытталған нақты шешімдер. Мұндай кешенді тәсіл ұзақмерзімді стратегиялық одақтың іргетасын бекіте түседі.
Эльвира Хабибуллина, «Шатлық» облыстық татар және башқұрт этномәдени бірлестігінің төрағасы