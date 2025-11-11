Жаңалықтар

Игі істің үйлестірушісі және іздеушісі

11 Қараша 2025
36

Тойған ІЗІМ,
Қазақстанның еңбек сіңірген артисі, өнер¬тану ғылымдарының кандидаты, Қазақ ұлттық хореография академиясының профессоры

Біздің оқырман

Қай кезде болсын, бұқаралық ақпарат құралдарының, соның ішінде газеттің халық пен билікті, сондай-ақ біз сияқты өнер адамдарын көрермендерімізбен байланыстыратын «алтын көпір» екені анық. Қарапайым тұрғындар редакцияға жолығып, мұң-мұқтажын айтса, мәдениет саласының майталмандары сіздер арқылы жылт еткен жағымды жаңалықтарымен бөліседі. Кейде өміріміз бен өнерімізге қатысты сыр ақтарамыз дегендей. Алдыңа бір журналист келіп тұрса, оны мың адамның өкілі деп қабылдау керек. Шынымен солай ғой, сіздердің жазғандарыңызды ауылдағы ағайын да оқиды.
Елімізде газет-журналдардың саны аз емес. Бірақ өзімнің туған жеріммен аттас, үлкен тарихы бар, бала кезден сүйіп оқитын «Ақтөбенің» бәсі бәрінен жоғары. Өйткені мұнда Ақтөбе облысы, жерлестерім туралы жазылады. Елге әртүрлі себеппен келгенімде ақпараттық қолдау жасайды.
Өз басым «Ақтөбе» газетін тек ақпарат құралы емес, халық пен билік арасындағы «алтын көпір», игі істің үйлестірушісі һәм іздеушісі ретінде қабылдаймын. Сіздердің, журналистердің, жазғанына қарап, бой түзеп, соны үлгі ететіндер көп. Сондықтан мейлінше жақсылықты жазсақ деймін. Бір-біріміздің оңды тұстарымызды көре білсек…
Газет ұжымына шығармашылық табыс, барлық жақсылықты тілеймін. Жасай беріңіздер!

11 Қараша 2025
36

Басқа жаңалықтар

Тоқаев: Қазақстан-Ресей қарым-қатынасы жан-жақты стратегиялық әріптестік пен одақтастық деңгейіне көшіп жатыр

11 Қараша 2025

Экологиялық таза әрі сұранысқа сай

11 Қараша 2025

Жұмыс және нәтиже

11 Қараша 2025

Қар тазалауға 357 арнайы техника дайындалды

11 Қараша 2025

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2025, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button