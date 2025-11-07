СЕНАТ ТӨРАҒАСЫ ПРЕЗИДЕНТТІҢ «ЖАЙЛЫ МЕКТЕП» ЖОБАСЫНЫҢ ӨҢІРЛЕРДІ ДАМЫТУДАҒЫ РӨЛІ ТУРАЛЫ ПІКІР БІЛДІРДІ
Өңірлерді дамытудың негізгі бағыттарының бірі – тұрғылықты жеріне қарамастан, сапалы білім алуға тең қол жеткізу және оқыту үшін заманауи жағдайлар жасау. Ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың реформаларын іске асыру барысына арналған «Реформалардың мәні: Қуатты өңірлер – қуатты ұлт» атты мақаласында Мәулен Әшімбаев еліміздегі мектептер қала мен ауыл арасындағы шекараны жоятын тең мүмкіндіктер кеңістігіне айналуға тиіс екенін айтты.
««Жайлы мектеп» ұлттық жобасы аясында 2024-2025 жылдар аралығында 460 мың оқушы орнына арналған 217 мектеп салу жоспарланған болатын. Оның 40 пайыздан астамы ауылдық жерлерде бой көтермек. Олардың көпшілігі қазірдің өзінде салынып болды, тағы 41 мектептің құрылысы аяқталуға жақын. Бұл жай ғана жаңа ғимараттар емес. Олар – балалар заманауи талаптарға сай жағдайда оқуға мүмкіндік алатын жаңа өсу нүктелері. Мұнда сөз тек ғимарат тұрғызу, инженерлік желілерді тарту немесе мектеп аумағын абаттандыру жөнінде болып отырған жоқ. Жоғары жылдамдықты интернетке қол жеткізу, заманауи оқу кабинеттері, жаңа білім беру технологиялары сияқты мазмұндық жағына баса мән берілмек. Оның бәрі ауыл балаларына сапасы жағынан ірі қалалардың лицейлерінде оқудан кем түспейтін жағдайда білім алуға жол ашады», – делінген Сенат Төрағасының мақаласында.
Сонымен қатар мақала авторы қолдау мен дамуға зәру ауылдардағы тұрмыс деңгейінің теңсіздіктеріне тоқталған. Палата Спикерінің пікірінше, Мемлекет басшысының бұл бағытта қабылдап жатқан шаралары ауыл тұрғындарының әл-ауқатын арттыруға, ең алдымен, ұлттық бірегейлікті сақтауға ықпал етеді.
«Ауылды дамыту мен оның мәселелерін шешу – тек аграрлық сектордың тиімділігін арттыру емес. Бұл – қазақ халқының мәдени бірегейлігін сақтау мәселесі. Жүйелі реформалардың арқасында біз ұлт бесігін жаңғыртып, ауылды өмір сүруге және батыл бастамаларды жүзеге асыруға қолайлы мекенге айналдырамыз. Осы тұрғыдан алғанда, Мемлекет басшысының ауыл мен ауылдық аймақтарды дамыту жөніндегі шаралары тек экономикалық немесе әлеуметтік бағытты қамтымайды. Олардың ішкі пайымы, сайып келгенде, мемлекетті мемлекет ететін негізгі құндылық – ұлттық бірегейлігімізді сақтау әрі нығайтуды көздейді», – деп жазған Мәулен Әшімбаев.