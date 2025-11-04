Ақтөбе облысында қысқы кезеңге жолдарды күтіп ұстауға дайындық жүріп жатыр
Ақтөбе облысында қала аумағындағы, жергілікті және республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының қысқы маусымғадайындығы пысықталуда. Бүгін өңір басшысыАсхат Шахаровтың төрағалығымен автомобиль жолдарын қысқы күтіп ұстауға дайындықбарысы талқыланды.
Облыстық жолаушылар көлігі жәнеавтомобиль жолдары басқармасыныңбасшысы Айбек Қайырдың айтуынша, өңірдегі4440 шақырымды құрайтын жергілікті маңызыбар автомобиль жолдарын қысқы кезеңде күтіпұстауға 44 кәсіпорын жауапты болыпбекітілген. Олардың қатарында 8 облыстықжәне 36 аудандық жолдарға қызмет көрсететінмердігер мекеме бар. Барлығы 290 бірлікарнайы техника дайындалған.
«Қыс мезгілінде жол қауіпсіздігін сақтаумақсатында 3,7 мың тонна көктайғаққа қарсыинертті материал мен 1,8 мың тонна дизель отынының қоры дайындалды. Сонымен қатарсу өткізгіш құбырлар мен көпірлер тазартылып, көктайғақтың алдын алу белгілері орнатылды», — деді Айбек Қайыр.
Қысқы қауіпсіздікті қамтамасыз етумақсатында биыл облыстық маңызы бар 98 шақырым жолдың қар жиі жиналатынучаскелерінде жалпы ұзындығы 5 мың метрдіқұрайтын жасанды қар ұстайтын құрылғыларорнатылады. Бұл жұмыстар желтоқсан айыныңбасында басталады. Сонымен қатар, облысәкімдігі жанындағы ситуациялық орталықтаарнайы техниканы онлайн бақылау жүйесіенгізілуде. 53 техникаға GPS навигатор орнатылады. Бұл олардың қозғалысын нақтыуақыт режимінде бақылауға мүмкіндік береді.
Ал Ақтөбе қаласының әкімі Азамат Бекеттіңсөзінше, қала аумағында да автомобиль жолдарын қысқы күтіп ұстауға дайындықжұмыстары толық көлемде жүргізілуде. Облысорталығының автомобиль жолдарын күтіпұстау үшін Ақтөбе 18 учаскеге бөлінген. Қызметкөрсетілетін аумақтың жалпы ауданы 7,03 миллион шаршы метр. Бұл — 711 қала көшесі, айналма жолдар мен 54 тұрғын алаптағыжолдарды қамтиды.
«16 қазаннан бастап қала аумағында күзгі-қысқы маусым ресми түрде басталды. Бүгіндебарлық мердігерлік ұйым өз учаскелеріндежұмысқа кірісті. Қазіргі таңда қалалықжолдарға қызмет көрсететін 357 бірлік арнайытехника дайын. Қар тазалау жұмыстары екіауысыммен ұйымдастырылады. Күндізгіуақытта 30 бригада, ал түнгі уақытта 20 бригада жұмылдырылмақ. Қардың қалың түсуікезінде аудандық тұрғын үй-коммуналдықшаруашылық бөлімдерінің мердігер ұйымдарыда қосымша көмекке тартылады», – деді Азамат Бекет.
Еске салайық, 2025 жылдың қаңтар–сәуірайлары аралығында қала аумағынан 340 мыңм³ қар шығарылған.
Қазіргі таңда мердігерлерде көктайғаққақарсы материалдардың жеткілікті қоры бар, атап айтқанда, 1 650 тонна тұз,1 410 тонна құм-тұз қоспасы, 2 000 тоннадан астам құмәзірленген.
Баяндамашыларды тыңдап болған соң,облыс әкімі Асхат Шахаров жауапты органдармен аудан әкімдеріне қысқы маусымға толықдайындықты қамтамасыз етуді тапсырды.«Қазавтожолдың» облыстық филиалыныңреспубликалық жолдарды жөндеуге қатыстыжұмыстарын сынға алып, былтырғы қарлыборандағы жағдайлардың қайталанбауынқатаң ескертті. Әкім жолдарды тазалау жәнетехникаларды уақытылы жұмылдырумәселесінде олқылықтар болмауы керектігінайтты. Сонымен қатар, тұрғындардыңқауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін барлықкоммуналдық қызметтердің тәулік бойыкезекшілік кестесін ұйымдастыруды міндеттеді.
«Автомобиль жолдарын қысқы маусымғасапалы әрі толық дайындау қамтамасыз етілуітиіс. Бұл ретте арнайы техниканың толықдайындығын қамтамасыз етіп, қажет болғанжағдайда қосымша резерв қалыптастыру, инертті материалдар – құм, тұз, реагенттерқорын жеткілікті көлемде дайындау керек. Жолдардың қауіпті және күрделі учаскелеріндеқауіпсіздік шараларын күшейтіп, тәулік бойыкезекшілік пен жедел әрекет етубригадаларының жұмысы ұйымдастырылуықажет. Төтенше жағдайлар туындағанжағдайда жедел әрекет ету алгоритмі бар, соның аясында тұрғындарды уақытылыхабардар етіп, ақпараттық жұмысты қамтамасыз ету керек», – деп өңір басшысы сөзін қорытындылады.
А.ІЛИЯС.