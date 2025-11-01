Жаңалықтар

Ақтөбе облысының әкімі Асхат Шахаров қаладағы абаттандыру жұмыстарының барысымен танысты

1 Қараша 2025
31

Өңір басшысы Маресьев көшесіндегі «Қоныс» спорт сарайы маңындағы скверге барды. Мердігер ұйым – «Интерстиль» ЖШС. Жұмыстар 90% бітті.

Асхат Шахаров абаттандыру жұмыстарын сапалы түрде аяқтауды тапсырды. Сондай-ақ, ол тұрғындардың демалысына қолайлы жағдай жасау үшін сквер аумағында көгалдандыруды күшейтуді, жарықтандыру мен шағын архитектуралық нысандардың сапасына ерекше назар аударуды жүктеді.

Облыс әкімі қала тұрғындарының өмір сүру сапасын арттыру — атқарылып жатқан барлық жұмыстың басты мақсаты екенін атап өтті.

А.МӘЛІКҚЫЗЫ.

1 Қараша 2025
31

Басқа жаңалықтар

Ақтөбеде жеке кәсіпкер салған сквер халық игілігіне берілді

1 Қараша 2025

Ақтөбе облысында ең ірі футбол стадионы салынып, спорттық инфрақұрылым қарқынды дамуда

1 Қараша 2025

Көктемгі су тасқыны кезінде бұзылған Ембі көпірі қайта жаңғыртылуда

31 Қазан 2025

Жолдағы жарықтандыру – қауіпсіздіктің кепілі

31 Қазан 2025

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2025, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button