Ақтөбе облысында ең ірі футбол стадионы салынып, спорттық инфрақұрылым қарқынды дамуда

1 Қараша 2025
32

34980 көрерменге арналған жаңа футбол стадионын салу жұмыстары Ақтөбе қаласындағы «Алтsн Орда» шағын ауданында басталып кетті

Қазіргі таңда нысанның аумағықоршалыпқұрылысқа дайындық жұмыстарыжүргізіліп жатыр.

Құрылыс алаңында болған облыс әкімі Асхат Шахаров өңірде футболды дамыту және бұқаралық спортты қолдау бағытындағы жұмыстар туралы айтып өтті.

Оның сөзінше, жергілікті футбол клубтарындамыту мен жоғары деңгейдегі спортшылардыдайындау үшін қолайлы жағдай жасаумаңызды.

«Мемлекет басшысы жаңа футбол академиясын салуды тапсырдыЕгер бізжоғары деңгейдегі спортшылардыдайындағымыз келсеоларға лайықты жағдайжасауымыз қажетБылтыр Ақтөбе облысындаөз академиямызды аштықБасты мақсатымыз– жергілікті клубтардыбұқаралық спорттыдамыту және ұлттық құраманың ойыншыларынтәрбиелеуБұл үшін барлық қажетті жағдайөңірлерде жасалуы тиіс», – деді АсхатШахаров.

Облыс әкімі атап өткендейқазіргі уақыттафутбол клубтарын жекешелендіру мәселесібойынша келіссөздер жүргізілудеБұл мәсележыл соңына дейін толық шешіліп, «Ақтөбе» футбол клубы жеке меншікке өтеді депжоспарлануда. Клуб құрылымында оны дамытуға бағытталған өзгерістер енгізіледіоған айтарлықтай қаржыландыру мен жүйелі жұмыс қажет.

Асхат Шахаровтың айтуыншамұндай ауқымды жобалар Мемлекет басшысының қолдауының арқасында жүзеге асудаАл шаралардың барлығы футболдың тұрақты дамуынаұлттық құраманың ойыншыларын тәрбиелеуге және өңір тұрғындары үшін салауатты өмір салтын қалыптастыруға мүмкіндік береді.

А.ІЛИЯС.

