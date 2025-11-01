Ақтөбе облысында ең ірі футбол стадионы салынып, спорттық инфрақұрылым қарқынды дамуда
34980 көрерменге арналған жаңа футбол стадионын салу жұмыстары Ақтөбе қаласындағы «Алтsн Орда» шағын ауданында басталып кетті.
Қазіргі таңда нысанның аумағықоршалып, құрылысқа дайындық жұмыстарыжүргізіліп жатыр.
Құрылыс алаңында болған облыс әкімі Асхат Шахаров өңірде футболды дамыту және бұқаралық спортты қолдау бағытындағы жұмыстар туралы айтып өтті.
Оның сөзінше, жергілікті футбол клубтарындамыту мен жоғары деңгейдегі спортшылардыдайындау үшін қолайлы жағдай жасаумаңызды.
«Мемлекет басшысы жаңа футбол академиясын салуды тапсырды. Егер бізжоғары деңгейдегі спортшылардыдайындағымыз келсе, оларға лайықты жағдайжасауымыз қажет. Былтыр Ақтөбе облысындаөз академиямызды аштық. Басты мақсатымыз– жергілікті клубтарды, бұқаралық спорттыдамыту және ұлттық құраманың ойыншыларынтәрбиелеу. Бұл үшін барлық қажетті жағдайөңірлерде жасалуы тиіс», – деді АсхатШахаров.
Облыс әкімі атап өткендей, қазіргі уақыттафутбол клубтарын жекешелендіру мәселесібойынша келіссөздер жүргізілуде. Бұл мәсележыл соңына дейін толық шешіліп, «Ақтөбе» футбол клубы жеке меншікке өтеді депжоспарлануда. Клуб құрылымында оны дамытуға бағытталған өзгерістер енгізіледі, оған айтарлықтай қаржыландыру мен жүйелі жұмыс қажет.
Асхат Шахаровтың айтуынша, мұндай ауқымды жобалар Мемлекет басшысының қолдауының арқасында жүзеге асуда. Ал шаралардың барлығы футболдың тұрақты дамуына, ұлттық құраманың ойыншыларын тәрбиелеуге және өңір тұрғындары үшін салауатты өмір салтын қалыптастыруға мүмкіндік береді.
А.ІЛИЯС.