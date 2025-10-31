Жаңалықтар

Жолдағы жарықтандыру – қауіпсіздіктің кепілі

31 Қазан 2025
31

Республикалық маңызы бар А-27 «Ақтөбе – Атырау – РФ шекарасы (Астрахан бағытына)» автомобиль жолының Ақтөбе – Қандыағаш учаскесін қайта жаңарту жобасы аясында жарықтандыру жұмыстары жүргізілді.

Барлығы 47,4 шақырым жол жарықтандырылды — төрт елді мекеннің (Тамды, Еркінқұш, Ақкемер, Елек) маңында және бір жолайрықта:
1754 жарық шамының тірегі орнатылды
2651 энергия үнемдейтін шам іске қосылды

Сондай-ақ, автожолдың 17,5 км, 54 км және 87 км тұстарында орналасқан үш жерде барлығы 4 ақпараттық табло орнатылды.

Жарықтандырумен қатар, бұл жол учаскесінде ауқымды реконструкция жүргізілді:
* Учаскенің жалпы ұзындығы — 96 км;
* Оның шамамен 78 км — I техникалық санатқа, ал 18 км — елді мекендерді айналып өтетін учаскелермен қосқанда II санатқа ауыстырылды;
* атқарылған жұмыстарға қатарына көпірлерді, көлік айрықтарын, су өткізу құбырларын және басқа да нысандарды салу мен қайта жаңарту енді.

31 Қазан 2025
31

Басқа жаңалықтар

Көктемгі су тасқыны кезінде бұзылған Ембі көпірі қайта жаңғыртылуда

31 Қазан 2025

Нақты жоспар және жаңа жобалар

31 Қазан 2025

Сенімді ақпарат көзі, елдің шынайы үні

31 Қазан 2025

Бала құқықтарын қорғау жөніндегі уәкіл

31 Қазан 2025

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2025, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button