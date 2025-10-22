Олжас Бектенов Президент тапсырмаларының орындалу барысы туралы: «Үкімет тарапынан тұрақты, қарқынды экономикалық өсімді қамтамасыз ету үшін біз бар күш-жігерімізді салып жатырмыз»
Жиын барысында Мәжіліс депутаттары Үкімет мүшелеріне сауалдарын қойып, ұсыныстарын айтты. Солардың бірі – Берік Бейсенғалиев. Ол 2026-2028 жылдарға арналған бюджет жобасы туралы, алдағы 3 жылда Үкімет экономиканы нығайта түсу үшін қандай нақты шараларды көздеп отырғанын сұрады.
«Расында да бюджеттік жоспарлау кезінде біз консервативтік тәсілді қолданамыз. Соңғы 3 жылда экономикамыз тұрақты өсіп келе жатыр. 2023 жылы 5,1% болды. Былтыр 5% өстік. Биыл өсу қарқыны жоғары болып тұр. Жалпы әлемдегі ахуалды қарасақ, әлемдік экономиканың орташа өсімі – 3%. Біздің ірі көршілерімізді және бізге маңызды елдерді қарайтын болсақ, олардың экономикалары да баяулап жатыр.
Сондықтан Үкімет тарапынан тұрақты, қарқынды экономикалық өсімді қамтамасыз ету үшін біз бар күш-жігерімізді салып жатырмыз.
Өздеріңіз білетіндей, «Бәйтерек» холдингі арқылы ауқымды бағдарлама іске қосылды. Оның жалпы мөлшері – 8 трлн теңге. Ол маңызды инфрақұрылымдық, индустриалды жобаларды іске қосуға бағытталады. Біздің қоржынымызда басқа да кешенді іс-шаралар бар. Оның бәрін қабылдап, тиісті даму қарқынын қамтамасыз етеміз деп ойлаймыз. Биыл жалпы 190 индустриялық жоба іске қосылады. Олардың жалпы құны 1,5 трлн теңгеден асады. Ал барлық саланы айтатын болсақ, қазіргі таңда 1681 ірі жоба жүзеге асырылып жатыр. Осы жобалардың шеңберінде 40 мыңға жуық тұрақты жұмыс орындары құрылды.
Алайда, өсіммен қатар бізге макроэкономикалық тұрақтылық өте маңызды. Бірінші кезекте инфляцияны тежеу керек. Қыркүйектің қорытындысы бойынша инфляцияның деңгейі 12,9%-ды құрады. Ол біздің пікірімізше тым жоғары көрсеткіш. Оны төмендету керек және осы бағытта біз Ұлттық банкпен ілесіп, тиісті шаралар жоспарын дайындап жатырмыз. Ол дайын болған кезде оны жақын арада халыққа жариялаймыз. Осы барлық факторды есепке ала отырып, біздің пікірімізше, жоспарланған даму қарқынының көрсеткіштері дұрыс теңгерімде деп санаймыз»,
— деп жауап берді Премьер-министр Олжас Бектенов.