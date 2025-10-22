Жаңалықтар

Президент тапсырмаларын орындау: Арнаулы мемлекеттік қордан 459 млрд теңгеге 452 әлеуметтік жоба қаржыландырылды

22 Қазан 2025
21

Мәжілістің жалпы отырысында Қазақстан Республикасының қаржы министрі Мәди Такиев елден заңсыз шығарылған активтер жинақталған Арнаулы мемлекеттік қор жұмысының нәтижелері туралы хабарлады.

«2023 жылдың қазан айында Арнаулы мемлекеттік қор құрылды. Осы жылдың қазан айында қорға жалпы түсімдер 490 млрд теңгені құрады, оның ішінде еліміздің барлық өңірінде 459 млрд теңгеге 452 сумен жабдықтау, денсаулық сақтау, мәдениет және спорт саласындағы әлеуметтік жобалар қаржыландырылды», — деп атап өтті министр.

@KZgovernment

22 Қазан 2025
21

Басқа жаңалықтар

Қазақстанда ажырасу саны азаюда

22 Қазан 2025

Олжас Бектенов Президент тапсырмаларының орындалу барысы туралы: «Үкімет тарапынан тұрақты, қарқынды экономикалық өсімді қамтамасыз ету үшін біз бар күш-жігерімізді салып жатырмыз»

22 Қазан 2025

Пашинян: Армения мен Әзербайжан арасындағы келісімге Қазақстан елеулі үлес қосты

22 Қазан 2025

Мемлекет басшысы: «Енді азаматтарға автокөлікті лизингпен алу мүмкіндігі ұсынылады»

22 Қазан 2025

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2025, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button