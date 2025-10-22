Жаңалықтар

Мемлекет басшысы: «Енді азаматтарға автокөлікті лизингпен алу мүмкіндігі ұсынылады»

22 Қазан 2025
11
Президент жақында Үкіметке экономикалық ахуалды тұрақтандыру үшін нақты шаралар әзірлеу туралы тапсырма беріліп, осыған байланысты бірқатар маңызды шешім қабылданғанын айтты.

– Соған сәйкес енді азаматтарға автокөлікті лизингпен алу мүмкіндігі ұсынылады. Соның арқасында автокөліктер халыққа мейлінше қолжетімді бола түспек. Елімізде KIA Qazaqstan зауытының іске қосылуы осы саланы технологиялық тұрғыдан жаңғыртуға зор серпін берері сөзсіз. Кәсіпорын болашақта басқа да жаңа көлік түрлерін шығарады деп сенемін. Осылайша, әлемдік озық талаптарға сай көліктерімізді сыртқы нарыққа, яғни шетелге шығаруға мүмкіндік болмақ. Қазақстан жаһандық автокөлік өнеркәсібінің дамуына бар күш-жігерін салуға дайын, – деді Президент.

KIA Qazaqstan зауытын салу туралы шешім 2023 жылы қабылданды. Кәсіпорын Қостанай қаласының индустриялық аймағындағы 62,95 гектар аумақта орналасқан. Зауыт жылына 70 мың көлік өндіре алады. Инвестиция көлемі – 131,5 миллиард теңге. Кәсіпорында 1500 жұмыс орны ашылған. Ал оның өнімі Қазақстанға, Орталық Азия және ЕАЭО елдерінің нарықтарына шығарылады.

t.me/aqorda_resmi

t.me/aqorda_resmi/27866
22 Қазан 2025
11

Басқа жаңалықтар

Ақтөбеде «Тең мүмкіндіктер» балалар инклюзивті спорт фестивалі ұйымдастырылды

21 Қазан 2025

Ақтөбе облысында құрылыс саласына бақылау күшейтіледі

21 Қазан 2025

Әр басшы өз ұжымындағы ахуалға жауапты – Асхат Шахаров

21 Қазан 2025

Мемлекет басшысы Әзербайжан Президентімен келіссөз жүргізді

21 Қазан 2025

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2025, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button