Алматыда Дүниежүзілік инклюзивті білім беру конгресі аясында «Қолжетімділік. Теңдік. Өрлеу» тақырыбындағы пленарлық сессия өтті
Бұған дейін IFIP қауымдастығы Қазақстанның инклюзивті білім беруді дамытудағы жетістіктерін жоғары бағалап, елімізді бұл саладағы әлемдік сарапшылардың негізгі диалог алаңы ретінде таңдаған болатын.
Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова өз сөзінде Қазақстанның Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен инклюзивті білім беруді дамыту, әр бала үшін тең және қолжетімді білім беру ортасын қалыптастыру мемлекеттік саясаттың басым бағытына айналғанын атап өтті.
2021 жылы «Инклюзивті білім беру мәселелері туралы» заңға енгізілген өзгерістер бұл бағыттағы жұмысты жүйелендірді. 2023 жылы қабылданған екі инклюзивті пакет арқылы ерекше қажеттілігі бар азаматтарды қолдау шаралары нақтыланды. «Мүмкіндігі шектеулі балаларды кешенді қолдау туралы» жаңа заң жобасы күні кеше ғана Үкімет отырысында мақұлданды.
«Бұл заңның қабылдануы маңызды қадам болмақ. Қазақстанда сапалы біліммен қамтамасыз ету, инфрақұрылымды дамыту, инклюзивті мәдениетті қалыптастыру және педагогтердің кәсіби дамуына жағдай жасау бағытында кешенді жұмыстар жүйелі жүргізілуде. Бүгінде ерекше білім беруді қажет ететін балаларды қолдауда жасанды интеллект пен заманауи технологияларды қолдану мүмкіндігі де қарастырылуда», — деді министр.