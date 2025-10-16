Жаңалықтар

Алматыда Дүниежүзілік инклюзивті білім беру конгресі аясында «Қолжетімділік. Теңдік. Өрлеу» тақырыбындағы пленарлық сессия өтті

16 Қазан 2025
3

Бұған дейін IFIP қауымдастығы Қазақстанның инклюзивті білім беруді дамытудағы жетістіктерін жоғары бағалап, елімізді бұл саладағы әлемдік сарапшылардың негізгі диалог алаңы ретінде таңдаған болатын.

Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова өз сөзінде Қазақстанның Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен инклюзивті білім беруді дамыту, әр бала үшін тең және қолжетімді білім беру ортасын қалыптастыру мемлекеттік саясаттың басым бағытына айналғанын атап өтті.
2021 жылы «Инклюзивті білім беру мәселелері туралы» заңға енгізілген өзгерістер бұл бағыттағы жұмысты жүйелендірді. 2023 жылы қабылданған екі инклюзивті пакет арқылы ерекше қажеттілігі бар азаматтарды қолдау шаралары нақтыланды. «Мүмкіндігі шектеулі балаларды кешенді қолдау туралы» жаңа заң жобасы күні кеше ғана Үкімет отырысында мақұлданды.
«Бұл заңның қабылдануы маңызды қадам болмақ. Қазақстанда сапалы біліммен қамтамасыз ету, инфрақұрылымды дамыту, инклюзивті мәдениетті қалыптастыру және педагогтердің кәсіби дамуына жағдай жасау бағытында кешенді жұмыстар жүйелі жүргізілуде. Бүгінде ерекше білім беруді қажет ететін балаларды қолдауда жасанды интеллект пен заманауи технологияларды қолдану мүмкіндігі де қарастырылуда», — деді министр.

16 Қазан 2025
3

Басқа жаңалықтар

30 жыл — өмір жолы: ТЖМ құрдасы Әли Омаровтың оқиғасы

16 Қазан 2025

Аида Балаева халықпен кері байланысты нығайтуға шақырды

15 Қазан 2025

Парламенттік жүйені жетілдіру: азаматтардың ұсынысы қалай жиналады

15 Қазан 2025

Асхат Шахаров аудан әкімдеріне инвестициялық жобаларды іске асыруды жеделдетуді тапсырды

15 Қазан 2025

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2025, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button