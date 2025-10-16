30 жыл — өмір жолы: ТЖМ құрдасы Әли Омаровтың оқиғасы
Биыл Қазақстан Республикасының ТЖМ 30 жылдық мерейтойын атап өтеді. Құтқару қызметінің тарихымен бірге өз ісіне және Отанына адал құтқарушылардың жаңа буыны өсіп, дамып келеді. Солардың бірі 1995 жылғы 29 маусымда Ақтөбе қаласында туған ТЖМ құрдасы Әли Омаров.
Бала кезінен әскери болуды армандаған Әли өз өмірлік жолын азаматтық қорғау саласынан тапты. 2018 жылы ол еңбек жолын Хромтау ауданының №20 өрт сөндіру бөлімінде өрт сөндіруші лауазымынан бастады. Алғашқы күндерден-ақ жауапкершілігі жоғары, бастамашыл қызметкер ретінде танылды.
Табандылығының, тәртібі мен кәсіби өсуге деген ұмтылысының арқасында ол инженерден аға инженерге дейінгі лауазымда қызмет атқарып, мол тәжірибе жинады. 2024 жылы Әли Ақтөбе облысы ТЖД Төтенше жағдайларды жою басқармасының бас маманы қызметіне тағайындалды.
Жеті жылдық қызмет барысында Әли Омаров әріптестері мен басшылығының құрметіне ие бола отырып, айтарлықтай кәсіби өсуге қол жеткізді. Оның жолы – халыққа шынайы қызмет етудің, батылдық пен парызға адалдықтың үлгісі.
Әли Омаровтың тарихы – қазіргі заманғы азаматтық қорғау жүйесінің қалыптасу тарихы. Ол сияқты қызметкерлер ТЖМ мақтанышы және азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуде мемлекеттің тірегі болып табылады.
Д.АЙДАР.