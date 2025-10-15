Асхат Шахаров аудан әкімдеріне инвестициялық жобаларды іске асыруды жеделдетуді тапсырды
Облыс әкімі Асхат Шахаровтың төрағалығымен өткен аппарат мәжілісінде биылғы жылдың тоғыз айындағы өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуының қорытындылары қаралды.
Экономика және бюджет жоспарлау басқармасының басшысы Нұржан Мақсатовтың айтуынша, облыста макроэкономикалық жағдай тұрақты, тоғыз айдың қорытындысы бойынша экономикалық өсу 103,8% құрады. Өнеркәсіпте өндіріс көлемі 1,4%-ға артқан.
Негізгі капиталға салынған инвестициялар 807 миллиард теңгеден асты, бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 37%-ға көп. Ауыл шаруашылығында 296 миллиард теңгенің өнімі өндірілді, өсім 3%-ды құрады. Құрылыс жұмыстарының көлемі 18%-ға артты, 615 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Көлік (өсім-10%) және сауда (өсім-2,2%) салаларында да оң динамика байқалады.
Жалпы, аудандарда оң динамика сақталуда. Дегенмен, кейбір бағыттар, мысалы, инвестициялар мен өнеркәсіп салаларында жұмыс қарқынын арттыру қажет. Ауыл шаруашылығында барлық ауданда өсім қамтамасыз етілді.
Асхат Шахаров аудан әкімдеріне және сала басшыларына инвестициялық жобаларды іске асыруды жеделдету, жоспарлы көрсеткіштерді орындауды қамтамасыз ету және экономикалық өсімнің оң динамикасын жыл соңына дейін сақтау жөнінде шаралар қабылдауды тапсырды.
«Бізге нақты нәтижелер қажет. Өсу көрсеткіштері нақты экономикалық белсенділікті көрсетуі тиіс, формальды сандар емес. Арнайы назар аударылуы тиіс салалар — инвестициялар, жұмыс орындарын ашу, ауыл шаруашылығы, құрылыс, кәсіпкерлік және инфрақұрылым. Негізгі басымдықтар — инвестициялар мен жұмыс орындарын құру», — деді Асхат Шахаров.
Өңір басшысы аудан әкімдеріне және басқарма басшыларына негізгі бағыттар бойынша жұмысты күшейтуді және нақты нәтижелерге қол жеткізуді тапсырды. Ол әрбір әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткішінің халықтың өмір сүру сапасын көрсететінін атап өтіп, жоспарды орындамайтын және артта қалғандар үшін кадрлық шаралар қабылданатынын ескертті.
Д.АЙДАР.