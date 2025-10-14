Қасым-Жомарт Тоқаев: «Парламенттік реформа – еліміздің, халқымыздың тағдырына тікелей қатысы бар мәселе»

\r\n\r\n\u00ab\u0411\u04af\u0433\u0456\u043d \u0431\u0456\u0437 \u041f\u0430\u0440\u043b\u0430\u043c\u0435\u043d\u0442\u0442\u0456\u043a \u0440\u0435\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430 \u0431\u043e\u0439\u044b\u043d\u0448\u0430 \u0416\u04b1\u043c\u044b\u0441 \u0442\u043e\u0431\u044b\u043d\u044b\u04a3 \u0430\u043b\u0493\u0430\u0448\u049b\u044b \u043e\u0442\u044b\u0440\u044b\u0441\u044b\u043d\u0430 \u0436\u0438\u043d\u0430\u043b\u0434\u044b\u049b.\r\n\r\n\u04e8\u0437\u0434\u0435\u0440\u0456\u04a3\u0456\u0437 \u0431\u0456\u043b\u0435\u0441\u0456\u0437\u0434\u0435\u0440, \u04e9\u0442\u043a\u0435\u043d \u0430\u043f\u0442\u0430\u0434\u0430 \u0430\u0440\u043d\u0430\u0439\u044b \u0416\u04b1\u043c\u044b\u0441 \u0442\u043e\u0431\u044b\u043d \u049b\u04b1\u0440\u0443 \u0442\u0443\u0440\u0430\u043b\u044b \u04e8\u043a\u0456\u043c\u0433\u0435 \u049b\u043e\u043b \u049b\u043e\u0439\u0434\u044b\u043c. \u041f\u0430\u0440\u043b\u0430\u043c\u0435\u043d\u0442\u0442\u0456\u043a \u0440\u0435\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430 \u2013 \u0435\u043b\u0456\u043c\u0456\u0437\u0434\u0456\u04a3 \u0430\u043b\u0434\u044b\u043d\u0434\u0430 \u0442\u04b1\u0440\u0493\u0430\u043d \u0430\u0441\u0430 \u043c\u0430\u04a3\u044b\u0437\u0434\u044b, \u0436\u0430\u0443\u0430\u043f\u0442\u044b \u0436\u04b1\u043c\u044b\u0441. \u0416\u043e\u043b\u0434\u0430\u0443\u044b\u043c\u0434\u0430 \u0431\u04b1\u043b \u043c\u04d9\u0441\u0435\u043b\u0435 \u0430\u0437\u0430\u043c\u0430\u0442\u0442\u044b\u049b \u0441\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0434\u0430, \u0441\u0430\u0440\u0430\u043f\u0448\u044b\u043b\u0430\u0440 \u043e\u0440\u0442\u0430\u0441\u044b\u043d\u0434\u0430, \u0441\u043e\u043d\u0434\u0430\u0439-\u0430\u049b \u049b\u0430\u0437\u0456\u0440\u0433\u0456 \u041f\u0430\u0440\u043b\u0430\u043c\u0435\u043d\u0442\u0442\u0435 \u0436\u0430\u043d-\u0436\u0430\u049b\u0442\u044b \u0442\u0430\u043b\u049b\u044b\u043b\u0430\u043d\u0443\u044b \u049b\u0430\u0436\u0435\u0442 \u0434\u0435\u043f \u043d\u0430\u049b\u0442\u044b \u0430\u0439\u0442\u0442\u044b\u043c.\r\n\r\n\u0411\u04af\u0433\u0456\u043d, \u043c\u0456\u043d\u0435, \u0431\u0456\u0440\u0456\u043d\u0448\u0456 \u043e\u0442\u044b\u0440\u044b\u0441\u044b\u043c\u044b\u0437\u0434\u0430 \u041f\u0430\u0440\u043b\u0430\u043c\u0435\u043d\u0442\u0442\u0456\u04a3, \u041f\u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442 \u04d8\u043a\u0456\u043c\u0448\u0456\u043b\u0456\u0433\u0456\u043d\u0456\u04a3, \u04ae\u043a\u0456\u043c\u0435\u0442\u0442\u0456\u04a3 \u0436\u04d9\u043d\u0435 \u0441\u0430\u044f\u0441\u0438 \u043f\u0430\u0440\u0442\u0438\u044f\u043b\u0430\u0440\u0434\u044b\u04a3 \u04e9\u043a\u0456\u043b\u0434\u0435\u0440\u0456, \u0437\u0430\u04a3\u0433\u0435\u0440\u043b\u0435\u0440, \u0493\u0430\u043b\u044b\u043c\u0434\u0430\u0440, \u049b\u043e\u0493\u0430\u043c \u049b\u0430\u0439\u0440\u0430\u0442\u043a\u0435\u0440\u043b\u0435\u0440\u0456 \u0431\u0430\u0440. \u0411\u04d9\u0440\u0456 \u0434\u0435 \u0435\u043b\u0433\u0435 \u0442\u0430\u043d\u044b\u043c\u0430\u043b \u0430\u0437\u0430\u043c\u0430\u0442\u0442\u0430\u0440, \u0442\u04af\u0440\u043b\u0456 \u0441\u0430\u043b\u0430\u043d\u044b\u04a3 \u043c\u0430\u043c\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u044b.\r\n\r\n\u0422\u0430\u0493\u044b \u0434\u0430 \u049b\u0430\u0439\u0442\u0430\u043b\u0430\u043f \u0430\u0439\u0442\u049b\u044b\u043c \u043a\u0435\u043b\u0435\u0434\u0456: \u041f\u0430\u0440\u043b\u0430\u043c\u0435\u043d\u0442\u0442\u0456\u043a \u0440\u0435\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430 \u2013 \u0435\u043b\u0456\u043c\u0456\u0437\u0434\u0456\u04a3, \u0445\u0430\u043b\u049b\u044b\u043c\u044b\u0437\u0434\u044b\u04a3 \u0442\u0430\u0493\u0434\u044b\u0440\u044b\u043d\u0430 \u0442\u0456\u043a\u0435\u043b\u0435\u0439 \u049b\u0430\u0442\u044b\u0441\u044b \u0431\u0430\u0440 \u043c\u04d9\u0441\u0435\u043b\u0435. \u0416\u04b1\u043c\u044b\u0441 \u0442\u043e\u0431\u044b\u043d\u044b\u04a3 \u04d9\u0440 \u043c\u04af\u0448\u0435\u0441\u0456 \u043e\u0441\u044b \u0442\u0430\u0440\u0438\u0445\u0438 \u043c\u0456\u043d\u0434\u0435\u0442\u0442\u0456 \u0434\u04b1\u0440\u044b\u0441 \u0442\u04af\u0441\u0456\u043d\u0456\u043f, \u0431\u0435\u043b\u0441\u0435\u043d\u0434\u0456 \u0436\u04b1\u043c\u044b\u0441 \u0456\u0441\u0442\u0435\u0439\u0434\u0456 \u0434\u0435\u043f \u0441\u0435\u043d\u0435\u043c\u0456\u043d\u00bb.\r\n\r\nt.me\/aqorda_resmi\r\n\r\n\r\n\r\nt.me\/aqorda_resmi\/27731\r\n