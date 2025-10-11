Жаңалықтар
«Қалалық пабликтер» – бұрмаланған ақпарат пен «жанжал экономикасы». Жалған ақпаратқа қарсы іс-қимыл орталығының жаңа шығарылымы
Жалған ақпаратқа қарсы іс-қимыл орталығы жаңа шығарылымында «жанжал экономикасы» қалайша адам назарын тауарға айналдыратынын, неге жергілікті пабликтерге сене беруге болмайтынын және бұл жүйенің бір бөлігіне айналып кетпеу жолдарын талдап шықты.
Күн сайын ондаған мың адам қалада не болып жатқанын білу үшін Instagram-ға кіреді. Оқиғаларға шолу, атышулы мәлімдемелер, куәгерлер айтқан «эксклюзивтер» – мұның бәрі тез ақпарат алудың оңай жолы сияқты көрінеді. Бірақ мұндай парақшалардың жылдамдығы мен «өмір шындығының» артында көбіне эмоцияны тауарға айналдыратын бизнес-модель тұрады.
Толық шығарылымды Орталық коммуникациялар қызметінің ресми ресурстарынан көріңіз.