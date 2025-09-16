Жаңалықтар

Көне қоныстың елеулі күні

16 Қыркүйек 2025
10

11-12 қыркүйекте Ырғыздың іргетасы қаланғанына 180жыл толуына орай аудан орталығында мерейтойлық іс-шаралар өтті. Оған облыстық мәслихат төрағасы Гүлқасима Сүйінтаева, облыс әкімінің орынбасары Асылбек Есенбаев, сондай-ақ өңірдегі зиялы қауым өкілдері мен Ырғызда туып-өскен, бүгінде әр салада жемісті еңбек етіп жүрген азаматтар қатысты.

Мерейтойлық іс-шаралар ауданның брендіне айналған, облыстағы жас таланттардың танылуына мүмкіндік беретін «Аймақты әнмен тербетіп…» өнер байқауымен басталды. Бұл байқау Ырғыз ауылындағы «Жігер» спорт кешенінде өтті.Байқауға эстрада және дәстүрлі ән жанры бойынша жалпы саны 25 өнерпаз қатысып, өзара бақ сынасты. Сондай-ақ байқау аясында аудан тұрғындарына лотерея ойындары ұйымдастырылды.

Ал мерейтойдың екінші күнінде аудан орталығының сыртында орналасқан ипподромда  аламан бәйге және қазақ күресінен палуандар арасында сайыс өткізілді. Ұлттық спорт түрлерінен Қостанай, Қызылорда облыстарынан, сондай-ақ облысымыздың бірқатар аудандарынан келген жас спортшылар сайысты.

Бұл күні жан-жақтан жиналған қонақтарға арнайы ас беріліп, аудандық «Арай» мәдениет үйінде ғылыми-танымдық конференция ұйымдастырылды. Басқосуда сөз сөйлеген облыс әкімінің орынбасары Асылбек Есенбаев жиналған жұртшылыққа өңір басшысының құттықтауын жеткізіп, соңғы үш жылда Ырғыз ауданында ауқымды, игі бастамалар жүзеге асылырып жатқанын, тұрғындардың әл-ауқатын көтеруде жаңа жобалар қолға алынғанын атап өтті.

Конференция барысында тарихшы ғалымдар Ырғыз туралы ғылыми зерттеулерін баяндаса, осы өлкеде туып-өскен белгілі азаматтар жерлестеріне жүрекжарды лебізін жолдады. Бұдан бөлек шарада мерейтойға Алматы қаласынан арнайы келген, мемлекет қайраткері Ұзақбай Құлымбетовтің қызы, Ырғыз ауданының құрметті азаматы, 93 жастағы Орынша Қарабалина туған жерге деген сағынышы мен әкесінің осы өңірге сіңірген еңбегі жайлы айтып берді.

Конференция соңында биыл толықтырылып, қайта шығарылған «Ырғыз» энциклопедиясының тұсауы кесіліп, көпшілікке таратылды. Ал іс-шаралар қорытындысында «Аймақты әнмен тербетіп…» өнер байқауының жеңімпаздары марапатталып, бірқатар ырғыздықтарға мерейтойлық медальдар табысталды.

(Ырғыздың 180 жылдығына арналған іс-шаралар туралы толық материалды газетіміздің келесі санынан оқи аласыздар).

Данагүл ҚАЗИХАН. 

16 Қыркүйек 2025
10

Басқа жаңалықтар

Шашпай-төкпей жинап алсақ…

16 Қыркүйек 2025

Ақтөбенің дәмі ұсынылды

16 Қыркүйек 2025

Жас баскетболшылар Йорик Майклспен бірге жаттықты

16 Қыркүйек 2025

Есет батыр ескерткіші жөнделді

16 Қыркүйек 2025

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2025, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button