Жаңалықтар

Электр және жылу желілерін диагностикалауға арналған ЖИ енгізіліп жатыр

10 Қыркүйек 2025
39

АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Жасанды интеллект дәуіріндегі Қазақстан: өзекті мәселелер және оны түбегейлі цифрлық өзгерістер арқылы шешу» атты Қазақстан халқына Жолдауын жүзеге асыру шеңберінде Энергетика министрлігі электр және жылу желілерінің жай-күйін диагностикалауға арналған заманауи технологияларды енгізуді жоспарлап отыр. Бұл туралы цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Дмитрий Мун хабарлады. 

Жаңа тәсіл бойынша электр желілерін әуеден шолу және фотосуретке түсіру үшін дрондар пайдаланылады. Бұл қазіргідей бағана басындағы сымдарды қолмен тексеру үшін жүк көтергіш техниканы пайдалануға тура келетін жұмысы көп әрі қауіптілеу тәжірибеден бас тартуға мүмкіндік береді. Болашақта дрондар өз бетінше дербес жұмыс істейтін болады, ал жасанды интеллект суреттерді талдап, ақауларды анықтап, тәуекелдерді болжап, желі бойында үздіксіз бақылауды қамтамасыз етеді. Осыған ұқсас шешім жылу желілерін диагностикалау үшін де қолданылады.

— Мұндай тәсіл мұнай саласында бұрыннан қолданылып келеді, ал қалалардағы инфрақұрылым үшін жаңадан пайда болды. Бұл жылан тәрізді ұзын құрылғы, көлемі үлкен, көптеген датчиктері бар. Міне, сол робот құбыр арқылы өтіп, оның 3D моделін жасайды және қай жерде ақаулар, тоттар, кептелістер бар екенін анықтайды. Бұл уақтылы мониторинг жүргізіп, дер кезінде әрекет етуге көмектеседі, — деп атап өтті вице-министр.

Айта кетелік цифрлық штаб Президент Жолдауын орындау үшін бірқатар шешім қабылдаған еді.

 

10 Қыркүйек 2025
39

Басқа жаңалықтар

Ақтөбе облысында жайылымдарды қалпына келтіру жұмыстары қолға алынды

10 Қыркүйек 2025

100 мыңға жуық студент ЖИ технологиялары бойынша оқытылады

10 Қыркүйек 2025

ІІМ Президенттің халыққа Жолдауында айтқан тапсырмаларын іске асыруға кірісті

10 Қыркүйек 2025

Байғанин ауданында халық игілігіне бағытталған жаңа жобалар қолға алынды

10 Қыркүйек 2025

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2025, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button