Жолдау еліміздің жедел инновациялық дамуына зор серпін береді — Олжас Бектенов
АСТАНА. KAZINFORM — Үкімет басшысы Үкімет Президент Жолдауында айтылған міндеттерді жедел орындауға бар күш-жігерін жұмылдырады. Бұл туралы Премьер-министр Олжас Беткенов мәлім етті.
— Мемлекет басшысының «Жасанды интеллект дәуіріндегі Қазақстан: өзекті мәселелер және оны түбегейлі цифрлық өзгерістер арқылы шешу» атты Жолдауы еліміздің одан әрі жедел инновациялық дамуына зор серпін береді. Қазақстанның болашағы — технологиялық өрлеумен байланысты, сондықтан Президент үш жыл ішінде Қазақстанды жаппай цифрлық мемлекетке айналдыру туралы стратегиялық міндет қойды, — деді Олжас Бектенов Үкімет отырысында.
Сондай-ақ Премьер-министр ауқымды цифрландыру және жасанды интеллект технологияларын белсенді енгізу мемлекеттік басқарудың заманауи технологиялық жүйесін құруға мүмкіндік беретінін айтып отыр.
— Президент атап өткендей, мемлекеттік басқару жүйесіндегі цифрлық тәсіл азаматтар мүддесіне сай болуын қамтамасыз етіп, ашықтығы мен тиімділігін еселеп арттырады. Жаппай цифрландыру әртараптандырумен қатар, экономиканы кешенді түрде жаңғыртуға және Қазақстанды жаһандық аренада бәсекеге қабілетті ел ретінде дамытуға ықпал етеді. Үкімет Жолдауда айтылған міндеттерді жедел орындауға бар күш-жігерін жұмылдырады, — деп толықтырды Үкімет басшысы.
Бұған дейін вице-премьер Серік Жұманғарин жалпы ішкі өнімді 2029 жылға қарай екі есе арттыру міндеті тұрғанын мәлім еткен еді.