5 жылда 1 млн адамға ЖИ дағдыларын үйретеміз — Цифрлық даму министрі
АСТАНА. KAZINFORM — Елімізде 5 жыл ішінде студенттер, мемлекеттік және квазимемлекеттік сектор қызметшілер түрлі бағдарламалар арқылы ЖИ дағдыларын үйренеді. Бұл туралы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Жаслан Мәдиев айтты.
— Қазақстанда «ЖИ-қозғалыс» бастамасын іске асыру жалғасып жатыр. Бес жыл ішінде біз 1 миллион азаматқа жасанды интеллект дағдыларын үйретеміз. Оқушылар мен студенттер үшін TUMO, Tomorrow School, AI Sana және AI OLYMP бағдарламалары, сондай-ақ Day of AI бастамасы енгізіліп жатыр. Мемлекеттік қызметшілер үшін AI Qyzmet бағдарламасы жұмыс істейді, квазимемлекеттік секторда AI Corporate іске қосылады, ал ауқымды аудитория үшін Tech Orda және Qazqoders және Yandex курстарын қоса алғанда, онлайн-курстар мен акселерациялық бағдарламалар қолжетімді, — деді ол Үкімет отырысында жасаған баяндамасында.
Сондай-ақ ол Аlem.ai ЖИ орталығы келесі айда ашылатынын айтты.
— Халықаралық alem.ai ЖИ орталығын құруға ерекше көңіл бөлінеді, ол білім, ғылым, бизнес және мемлекеттік технологияларды біріктіреді. Оның қабаттары ашық кеңістіктерге, оқушылар мен студенттерді оқытуға, стартаптар мен акселерацияға, ғылыми зерттеулерге және мемлекеттік басқарудағы цифрлық шешімдерге арналған орталыққа бөлінетін болады. Орталықтың ашылуы биыл қазан айында Digital Bridge аясында өтеді, — деді министр.
Айта кетейік, күні кеше Мемлекет басшысы Жолауда жаппай цифрландыру және жасанды интеллект технологиясын барынша енгізу арқылы экономиканы жаңғыртуды тапсырған еді.