Жаңалықтар

Сушиден ұшынғандар бактерия жұқтырған

4 Қыркүйек 2025
25
Анық-қанық

Ақтөбеде жапон асханасының өнімдерін дайындайтын тамақтану орны санитарлық талапқа сай болмай шықты. Суши жеген сегіз адам ауруханаға түскен соң, эпидемиолог мамандар жапон асханасына тексеру жүргізген болатын.
Нәтижесінде дайын тағам жеткізумен айналысатын нысан санитарлық талапты мүлде сақтамаған болып шықты. Тамақтану орнында жұмыс істеген қызметкерлер медициналық тексеруден өтпеген. Мамандар пышақ, үстел мен контейнерден алынған сынамадан зиянды бактерияны анықтаған. Тексеруден соң үш аспаз жұмыстан босатылыпты. Тағы алты жұмысшы қызметінен уақытша шеттетілген. Облыстық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Индира Аяғанованың айтуынша, зертханалық тексеру қорытындысы құқық қорғау органдарына жолданған.
— Жүргізілген зертханалық зерттеу нәтижелері бойынша үш аспаздан патогенді стафилококк және 3 дайын тағамнан, яғни «Цезарь», «Америка», «Каппа макиден» патогенді стафилококк aures бактериясы анықталды. 3 аспаз стафилококк бактериясын тасымалдаушы болып отыр, — деді Индира Аяғнова.
Еске салайық, осыдан он күн бұрын сушиге тапсырыс берген сегіз адам астан ұшынып, ауруханаға түскен еді. Қызуы көтеріліп, құсып, жедел жәрдем қызметін шақыртқандардың екеуі — бала.

Кәмшат ҚОПАЕВА.

4 Қыркүйек 2025
25

Басқа жаңалықтар

Өңір басшысы Ақтөбе заң институтына барды

4 Қыркүйек 2025

Жаңарған мекен

4 Қыркүйек 2025

Отбасы тыныштығы үшін…

4 Қыркүйек 2025

Президент Жолдауын жүзеге асыру: елімізде 97,8 тонна алтын қоры бар жаңа 5 кен орны есепке қойылды

4 Қыркүйек 2025

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2025, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button