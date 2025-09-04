Жолдау–2024: IT саласының өсу қарқыны және ЖИ-дың даму стратегиясы
Президенттің «Әділетті Қазақстан: заң мен тәртіп, экономикалық өсім, қоғамдық оптимизм» Жолдауын және Мемлекет басшысының өзге де тапсырмаларын жүзеге асыру шеңберінде Қазақстанда жасанды интеллект белсенді дамып, жаңа білім беру бастамаларын енгізуде.
ҚР ЦДИАӨМ деректері бойынша IT-саласы тұрақты өсуді көрсетіп отыр. Еліміздегі IT-компаниялардың саны 18 мыңнан асты, соңғы үш жылда өсім 16%-ды құраған. 1700-ден астам қатысушыны біріктіретін Astana Hub халықаралық технопаркінің дамуы маңызды драйвер болды. Резиденттердің жиынтық түсімі 1,2 трлн теңгеге жетті, экспорттық түсім 140 млрд теңгеден асты.
Инновациялық экожүйенің негізгі элементі өңірлік IT-хабтар болды — олардың 19-ы Қазақстанда. Сонымен қатар Сауд Арабиясы, АҚШ, Ұлыбритания, Дубай және Қытайда шетелдік алаңдар ашылды.
MIT-пен (Массачусетс технологиялық институты) бірлесіп, мектеп бағдарламаларына ЖИ енгізу басталды: алдымен 1-4 сынып оқушыларына, кейінірек — 12-ге дейін.
Мамыр айында ЖИ бойынша бірінші республикалық олимпиада (AI Olymp) өтті: ұлттық құрамаға Бейжіңде өткен халықаралық олимпиадада 3 алтын, 1 күміс және 3 қола медаль жеңіп алған екі команда кірді. Қазақстан Польша, Үндістан және Вьетнаммен бірге алтын наградалар саны бойынша 4-ші орынды бөлісті.
Сондай-ақ Орталық Еуразияда мемлекеттік қызметшілерді ЖИ-мен жұмыс істеу дағдыларына алғашқы оқыту бойынша — AI Qyzmet бағдарламасы іске қосылды. Ол жұмыс үдерістеріне цифрлық құралдарды енгізу есебінен мемлекеттік қызметтің тиімділігін арттыруға бағытталған.
«2024-2025 жылдар ЖИ саласындағы маңызды бастамалардың уақыты болды. 2029 жылға дейінгі тұжырымдама бекітілді, ЖИ және цифрлық трансформацияны дамыту стратегиясы, сондай-ақ жасанды интеллект жөніндегі заң жобасы әзірленуде»,
— деп атап өтті цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Жаслан Мәдиев.
Сонымен қатар мамандарды даярлау және ғылыми зерттеулер алаңы болатын Alem.AI халықаралық жасанды интеллект орталығын іске қосу бойынша жұмыстар жүргізілуде.
@KZgovernment