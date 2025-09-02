Ішкі көші-қонды ынталандыру және сертификаттар мен квоталар арқылы еңбек нарығын қорғау: Президенттің Жолдауы қалай орындалуда
Мемлекет басшысының Жолдауында айтылған міндеттерді жүзеге асыру шеңберінде Қазақстанда азаматтардың еңбек тапшылығы бар өңірлерге көшуін ынталандыру үшін жаңа қолдау шаралары енгізілуде. Негізгі құрал «Экономикалық ұтқырлық сертификаты» – қоныс аударушылардың басты мәселесін шешетін тұрғын үй сатып алуға 4,5 млн теңге мөлшерінде қаржылық көмек болды.
Соңғы 3 жылда сертификатты еліміздің солтүстік және орталық аймақтарына қоныс аударған 6 мың отбасының жартысынан астамы пайдаланды. Сондай-ақ қоныс аударушылар үшін жер учаскелерін конкурстан тыс беруді және материалдық көмекті жазадан қорғауды қоса алғанда, қосымша жеңілдіктер қарастырылған.
Бұл шаралар ішкі еңбек нарығын қорғау жөніндегі жүйелі жұмыстармен толықтырылады. Соңғы бес жылда шетелдік жұмыс күшін тартуға квота дәйекті түрде 25 мыңнан 17 мың адамға дейін қысқарды. Отандастарды қолдау жалғасуда: жаңа тетік енгізілген сәттен бастап 13 мың этникалық қазақ қандас мәртебесіне ие болды.
