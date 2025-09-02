Жаңалықтар

Президент Жолдауын жүзеге асыру: ұлттық жұмыспен қамту жоспары 73%-ға орындалды

2 Қыркүйек 2025
41

Мемлекет басшысының экономикалық өсуді қамтамасыз ету жөніндегі тапсырмаларын орындау шеңберінде Үкімет Жұмыспен қамтуға жәрдемдесу жөніндегі ұлттық жоспарды жүзеге асырады, ол бүгінде 73%-ға орындалды.

3,3 млн азаматты жұмысқа орналастыру мақсатына қол жеткізу үшін 2029 жылға қарай кәсіпкерлікті қолдау, инвестициялық жобалардың мониторингі және цифрлық экожүйені дамытуды қоса алғанда, шаралар кешені іске қосылды. Жыл басынан бері 480 мыңға жуық адам жұмыс тапты.

Цифрлық экожүйе тиімді жұмыс істеу үшін негіз жасайды. Skills Enbek онлайн-оқыту платформасында 678 мың адам біліктілігін арттырды, ал ЖИ-көмекші Enbek.kz порталындағы 50 мыңнан астам бос жұмыс орындарын өңдеп, жұмыс іздеушілер үшін қызметті едәуір жеделдетті.

@KZgovernment

2 Қыркүйек 2025
41

Басқа жаңалықтар

Темірдегі жиын

2 Қыркүйек 2025

Ішкі көші-қонды ынталандыру және сертификаттар мен квоталар арқылы еңбек нарығын қорғау: Президенттің Жолдауы қалай орындалуда

2 Қыркүйек 2025

1100-ден астам грант алушылар бақылауды күшейткеннен кейін зейнетақы жарналарын аудара бастады

2 Қыркүйек 2025

Президент Жолдауын жүзеге асыру: 28 мың қызметкердің құқықтарын қорғау, мемлекеттік бақылау және «Тәуекелдер картасы» арқылы жарақаттануды 11%-ға төмендету.

2 Қыркүйек 2025

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2025, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button