Жаңалықтар

Президент Жолдауын жүзеге асыру: 28 мың қызметкердің құқықтарын қорғау, мемлекеттік бақылау және «Тәуекелдер картасы» арқылы жарақаттануды 11%-ға төмендету.

2 Қыркүйек 2025
38

Мемлекет басшысының азаматтардың еңбек құқықтарын қорғау жөніндегі тапсырмаларын орындау үшін Үкімет мемлекеттік бақылауды күшейтуді, проактивті құралдарды енгізуді және заңнаманы жетілдіруді қамтитын шаралар кешенін жүзеге асырады.

Қабылданған шаралардың нәтижесінде елімізде жыл басынан бері өндірістік жарақаттану деңгейінің айтарлықтай төмендеуі байқалады: зардап шеккендер саны өткен жылмен салыстырғанда 11%-ға, ал қаза тапқандар саны 14,7%-ға азайды. Мұндай нәтижелерге 95 мыңға жуық кәсіпорынды қамтитын «Еңбек тәуекелдерінің картасы» жобасын қоса алғанда, алдын алу шараларының нәтижесінде қол жеткізілді.

Сонымен қатар жұмысшылардың құқықтарын қорғауды күшейту үшін еңбек заңнамасы жетілдірілуде.

«Жаңа нормалар ұсынылады. Олардың негізгілері: тау-кен-металлургия, мұнай-газ және басқа да негізгі салалардағы кәсіпорындарда еңбек қауіпсіздігі жөніндегі өндірістік кеңестерді міндетті түрде құру; техникалық инспекторлардың құқықтық мәртебесін бекіту; жоспардан тыс тексерулер жүргізу үшін негіздерді кеңейту және еңбек қатынастарын декларациялау бөлігінде міндеттемелер белгілеу»,
— деп атап өтті Светлана Жақыпова.

@KZgovernment

2 Қыркүйек 2025
38

Басқа жаңалықтар

Темірдегі жиын

2 Қыркүйек 2025

Ішкі көші-қонды ынталандыру және сертификаттар мен квоталар арқылы еңбек нарығын қорғау: Президенттің Жолдауы қалай орындалуда

2 Қыркүйек 2025

1100-ден астам грант алушылар бақылауды күшейткеннен кейін зейнетақы жарналарын аудара бастады

2 Қыркүйек 2025

Президент Жолдауын жүзеге асыру: ұлттық жұмыспен қамту жоспары 73%-ға орындалды

2 Қыркүйек 2025

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2025, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button