Жаңалықтар
Тоқаев ШЫҰ саммитінде бірқатар жаңа бастама ұсынды
Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Шанхай ынтымақтастық ұйымы саммитінде сауда, көлік, цифрландыру және экология салаларын қамтитын бірқатар маңызды ұсыныстар айтты, деп хабарлайды Azattyq Rýhy Ақорданың баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
ШЫҰ-ның 25 жылдығы
Президенттің айтуынша, 2026 жылы ұйымның 25 жылдығы кең ауқымда атап өтілуі тиіс.
«Бұл датаға ой елегінен өткізіп, нақты нәтижелермен баруымыз керек. Қазіргі саммит тарихқа маңызды шешімдерімен енеді деп сенемін», – деді мемлекет басшысы.
Тоқаев сөз соңында Қырғызстанға ШЫҰ-тағы төрағалық кезеңінде табыс тіледі.