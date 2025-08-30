«Мерейлі отбасы – 2025» ұлттық конкурсының Ақтөбе облыстық кезеңінің жеңімпаздары анықталды
Конституцияның 30 жылдығы қарсаңында Ақтөбе облысының әкімі Асхат Шахаров «Мерейлі отбасы – 2025» ұлттық конкурсының облыстық кезеңінің жеңімпаздарын марапаттады.
Байқаудың бас жүлдесі Ойыл ауданынан қатысқан Төремұратовтар отбасына бұйырды. Ал I орынға – Рахметжановтар отбасы (Темір ауданы), II орынға – Жаманғариевтер отбасы (Ақтөбе қаласы) және Ерпановтар отбасы (Байғанин ауданы) лайық деп танылды. Ал үшінші орын – үшеу. Олар: Тілемісовтер отбасы (Хромтау ауданы), Сиыршиндер отбасы (Шалқар ауданы), Күзенбаевтар отбасы (Мәртөк ауданы).
Жеңімпаздарға төмендегі көлемде қаржылай сыйлықтар табысталды: Гран-при – 500 мың теңге;I орын – 400 мың теңге; II орын – 300 мың теңге; III орын – 200 мың теңге және ынталандыру сыйлығы – 100 мың теңгеден.
Сонымен қатар, жүлделі орынға ілікпеген 16 отбасыға ынталандыру сыйлықтары тапсырылды.
Бас жүлде иегері Төремұратовтар отбасының отағасы Төремұратов Спартак Шеруенұлы — «Ойыл ауданының Құрметті азаматы», екі мәрте «Жыл адамы» атанған ел ағасы. «Ерен еңбегі үшін» медалі, мерекелік медальдер мен «Ауыл шаруашылығы саласының үздігі» атағының иегері. Ойыл аудандық мәслихатының депутаты. «Спартак» шаруа қожалығының төрағасы, Ойыл ауданының құрметті азаматы.
Жұбайы – Жанат Қожантаева — «Қазақ аналары Дәстүрге жол» қоғамдық бірлестігінің мүшесі, Ә.Дербісалин атындағы Саралжын орта мектебінің мұғалімі. «Күміс алқа» иегері. Олар биылғы жылдың қыркүйек айында Астана қаласында өтетін республикалық кезеңде Ақтөбе облысының атынан бақ сынайды.
Өңір басшысы атап өткендей, «Мерейлі отбасы» байқауы қоғамдағы отбасы институтының рөлін арттыруға, ұлттық құндылықтарды дәріптеуге және жас ұрпаққа үлгі боларлық өнегелі отбасыларды кеңінен насихаттауға бағытталған.
Н.ДАБЫЛ.