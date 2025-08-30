Жаңалықтар

Ақтөбе облысының тағы бір ауылы газбен қамтылды

30 Тамыз 2025
40

Конституция күні қарсаңында Ойыл ауданының Көптоғай ауылдық округіне қарасты Амангелді ауылына табиғи газ берілді. Бұл – Мемлекет басшысының ел тұрғындарын көгілдір отынмен қамтамасыз ету тапсырмасы аясында атқарылып жатқан шаралар легінің жалғасы. Елді мекенде 105 түтін, 633 тұрғын бар. Сонымен қатар мектеп, медициналық пункт және ауылдық клуб жұмыс істейді.

Газ құбырының іске қосылу рәсіміне Ақтөбе облысы әкімінің орынбасары Асылбек Есенбаев, Ойыл ауданының әкімі Асқар Қазыбаев, сондай-ақ «Amanat» партиясының өкілдері қатысты.

Салтанатты шара барысында ауыл тұрғындары газбен қамтудың елді мекеннің әлеуметтік-экономикалық дамуына оң әсер ететінін атап өтті. Ақсақалдар ауыл тарихындағы маңызды оқиғаға орай бата беріп, ризашылықтарын білдірді.

Айта кетейік, бүгінгі күні Ойыл ауданының газбен қамтылу деңгейі 47,9%-ды құрап отыр. Жыл соңына дейін бұл көрсеткіш 57,2%-ға жетеді деп жоспарлануда. Ал жалпы Ақтөбе облысында 2025 жылдың соңына қарай газдандыру деңгейі 97%-ға дейін өседі.

Аудан бойынша газдандыру жұмыстары алдағы уақытта да жалғасатын болады.

А.МӘЛІКҚЫЗЫ.

30 Тамыз 2025
40

Басқа жаңалықтар

Қазақстандағы ірі «жасыл» энергетика жобаларының бірі – «Хромтау» ЖЭС іске қосылды

30 Тамыз 2025

«Мерейлі отбасы – 2025» ұлттық конкурсының Ақтөбе облыстық кезеңінің жеңімпаздары анықталды

30 Тамыз 2025

«Ақтөбе» ӘКК халықаралық ESG-рейтингіне қол жеткізді

30 Тамыз 2025

Мемлекет басшысының Жарлығымен «Қазақстан Республикасының Конституциясына 30 жыл» мерейтойлық медалі бекітілді

29 Тамыз 2025

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2025, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button