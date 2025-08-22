Жаңалықтар

Суши жеген 8 адам ауруханаға түсті

22 Тамыз 2025
15
Оқиға

Ақтөбеде суши жеген сегіз адам облыстық клиникалық жұқпалы аурулар ауруханасына  түсті. Жапон асханасынан үйге тапсырыс берген тұрғындар біраз уақыттан соң өздерін жайсыз сезініп,  жедел жәрдем шақыруға мәжбүр болған.

— Тұрғындар суши жегеннен кейін бірден өздерін жайсыз сезінген. Қызуы көтеріліп, басы айналып, құса бастаған соң дәрігердің көмегіне жүгінуге тура келген. Уланған сегіз адамның екеуі — бала.  Ал екі науқас жансақтау бөлімінде жатыр. Науқастардың жағдайы бірқалыпты. Қажетті дәрі-дәрмектің барлығы беріліп жатыр. Дәрігерлер бақылап отыр. Жалпы жазда ішек аурулары көбейеді. Сондықтан тұрғындар барынша санитарлық тазалықты сақтағаны жөн, — деді бас дәрігердің орынбасары Жансәуле Дәулетова.

Ал облыстық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті тапсырыс қабылдаған қоғамдық тамақтану орны тексерілетінін хабарлады.

Кәмшат ҚОПАЕВА.

22 Тамыз 2025
15

Басқа жаңалықтар

Жұмыспен қамту және жауапкершілік

22 Тамыз 2025

16 үй тілсіз жаудан аман қалды

22 Тамыз 2025

Дайындық пысықталды

22 Тамыз 2025

Жаңа ұстанымдар мен ескі проблемалар

22 Тамыз 2025

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2025, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button