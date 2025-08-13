Жергілікті тауар өндірушілерге басымдық берілуде
Ақтөбе қаласында дәстүрлі мектеп жәрмеңкесі өтіп жатыр, онда жергілікті ателье мен тігін шеберханаларының өнімдері ұсынылған.
Жәрмеңке 1 тамызда «Dalida Center» сауда үйінде басталды. Іс-шара білім басқармасының, «Атамекен» аймақтық кәсіпкерлер палатасының және Ақтөбе облысының дизайнерлер мен тігіншілер қауымдастығының бастамасымен ұйымдастырылды.
Жәрмеңкеде мектеп формасы, рюкзактар, аяқ киім, кеңсе тауарлары, аксессуарлар және оқушыларға қажетті басқа да заттар ұсынылды. Басымдық негізінен жергілікті тігін шеберханалары мен ательелерде тігілген өнімдерге берілген. Тауар өндірушілер дизайнерлер мен тігіншілер қауымдастығының мүшелері болып табылады.
«Біз жеңіл өнеркәсіп саласында 15 жылдан астам уақыт жұмыс істеп келеміз. Бүгінгі жәрмеңкеде қауымдастығымыздың мүшелерінің тауарлары ұсынылып, біз жергілікті өндірістің мектеп формасын мақтанышпен көрсетеміз. Ассортиментте жилеттер, юбкалар, шалбарлар, тоқылған кардигандар, көйлектер мен футболкалар бар. Барлық өнімдер Ақтөбенің ательелері мен тігін шеберханаларында оқушылардың қажеттіліктері мен мектептердің талаптарына сәйкес жасалған. Мұндай жәрмеңке биыл үшінші жыл қатарынан Өңірлік кәсіпкерлер палатасы және білім басқармасының қолдауымен өткізіліп отыр. Біз оларға тұрақты қолдаулары мен серіктестіктері үшін шын жүректен алғыс айтамыз. Бізде бағасы қолжетімді үлгілер де, сәл қымбат өнімдер де бар — кез келген қалтаға сай. Әр бала үшін форманы жеке таңдап беруге тырысамыз. Негізгі түстер — қара көк, қара және сұр — мектептердің талаптарына сәйкес келеді. Ата-аналар мен оқушыларды жәрмеңкеге шақырамыз, әркім өзіне керегін осы жерден таба алатынына сенімдіміз», — дейді облыстық дизайнерлер мен тігіншілер қауымдастығының мүшесі Нұрия Исмаилова.
«Атамекен» ӨКП адам капиталын дамыту бөлімінің басшысы Айнұр Баймұратованың айтуынша, басты мақсат — жергілікті өндірушілерді қолдап, оқушылардың отбасыларына жаңа оқу жылына дайындықты минималды шығынмен жасауға көмектесу.
«Дәстүр бойынша тамыз айында жыл сайынғы мектеп жәрмеңкесі өткізіледі. Өткен жылдары оған басқа өңірлердің өкілдері қатысқан болатын, бірақ биыл тек жергілікті өндірушілерге басымдық берілді», — деп атап өтті Айнұр Баймұратова.
Жергілікті тауар өндірушілер өз өнімдерін ұсыну үшін дәстүр бойынша тамыз айын күтеді, әрі бағаларды көтермеуге тырысады, себебі тауарларды тікелей өздері сатады, қосымша сауда үстемақысы жоқ. Жалға алу шығындарының жоқтығы мен логистикалық қашықтықтың жақындығы өнімнің бағасын бөлшек сауда дүкендеріне қарағанда төмен етуге мүмкіндік береді.