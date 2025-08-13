Бейбітшілік пен келісім – Қазақстанның стратегиялық байлығы
Бейбітшілік пен келісім – Қазақстанның стратегиялық байлығы
Қазақстан тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап ұлтаралық бейбітшілік пен келісім саясатын таңдады. Бүгінде елімізде 130-дан астам этнос өкілдері тұрады. Бұл жай ғана статистика емес – бұл біздің үлкен әлеуметтік капиталымыз. Әлемде этникалық және діни қақтығыстар жиі орын алатын жағдайда, Қазақстан көптүрліліктің күш көзі бола алатынын дәлелдеп отыр.
Бұл бағыттағы негізгі рөл Қазақстан халқы Ассамблеясына тиесілі. 1995 жылы құрылған бұл бірегей институт түрлі этнос өкілдерінің басын қосып, өзара түсіністік мәдениетін қалыптастырады және даулы мәселелерді бейбіт жолмен шешуге мүмкіндік береді.
Келісімді сақтау – тек мемлекет міндеті ғана емес, әр азаматтың күнделікті еңбегі. Бір-біріміздің тілімізді, дәстүрімізді, дінімізді құрметтеу – бейбітшіліктің кепілі.
Билалова Асма, Аналар кеңесінің мүшесі