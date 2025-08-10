Жаңалықтар

Ақтөбе облысында инновациялық құбыр зауыты салынады

10 Тамыз 2025
34

«Well Master» ЖШС, мұнайсервистік қызметтер саласындағы қазақстандық компания, Ақтөбе облысында ауқымды инвестициялық жобаны жүзеге асыруды жоспарлап отыр — арматураланған иілгіш полиэтилен құбырларын шығаратын кәсіпорын салу. Өнім ыстық және суық қысымды сумен жабдықтау жүйелеріне арналған және мұнай-газ өнеркәсібі, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тау-кен өндіру салаларында сұранысқа ие болады.

Компания сондай-ақ қосымша өндірістерді іске қосуға қызығушылық танытты — штангалы терең сораптар мен электрлі орталықтан тепкіш сораптарға арналған кабель шығару.

Құбыр зауытын салу жобасы импортты алмастыру және облыстың өнеркәсіптік әлеуетін арттыру бағытындағы маңызды қадам ретінде қарастырылады. Зауытты АЭА аясында орналастыру инвесторларға салықтық және кедендік жеңілдіктерге, инфрақұрылымға және мемлекеттік қолдаудың өзге де түрлеріне қол жеткізу мүмкіндігін ашады.

