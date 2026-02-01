Елдің болашағына бағытталған қадам
Конституциялық реформалар жөніндегі комиссия Қазақстан Республикасының жаңа Ата Заңының жобасын ресми түрде жариялады. Бұл – ел тарихындағы маңызды кезең. Жүйелі жүргізілген жұмыс, ашық қоғамдық талқылаулар және жан-жақты сараптамалар нәтижесі көпшіліктің назарына ұсынылуда.
Ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев парламенттік реформа аясында бастапқыда Ата Заңның шамамен 40 бабына өзгерістер енгізу жоспарланғанын атап өткен еді. Алайда жұмыс барысында анағұрлым кең әрі түбегейлі өзгерістер қажет екені белгілі болды. Нәтижесінде Конституцияның барлық бөлімдері мен 77 бабы, яғни жалпы мәтіннің 84 пайызы қамтылып, іс жүзінде Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясы әзірленді.
Ата Заңға енгізілген тұжырымдамалық өзгерістер мемлекеттің адамға бағдарланған сипатын күшейтіп, қоғам үшін маңызды құндылықтар мен қағидаттарды айқындайды. Жаңартылған Конституцияда адам құқықтары мен бостандықтары құқықтық жүйенің басты басымдығы ретінде бекітілген. Білім, ғылым, мәдениет және инновациялар мемлекет үшін негізгі бағыт ретінде танылып, елдің дамуы минералды ресурстарға емес, адами капитал мен азаматтардың жетістіктеріне негізделетінін көрсетеді. Сонымен қатар, цифрландыру саласында да маңызды қадам жасалып, алғаш рет азаматтардың құқықтарын цифрлық ортада қорғау нормасы Конституцияға енгізілді.
Конституциялық жобаға сәйкес, 145 депутаттан тұратын, кеңейтілген өкілеттіктерге ие бір палаталы жаңа Парламент – Құрылтай құрылады. Депутаттарды сайлауда пропорционалды жүйе қолданылады, ал олардың өкілеттік мерзімі 5 жыл. Бұл жүйе партияларға кадрлық әлеуетін дамытуға, институционалдық рөлін күшейтуге және саяси күштердің қоғам алдындағы жауапкершілігін арттыруға мүмкіндік береді.
Ербол Данағұлов, «Amanat» партиясы Ақтөбе облыстық филиалының төрағасы