Мемлекет басшысы Давоста бірқатар кездесу өткізді

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u041f\u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442 \u049a\u0430\u0441\u044b\u043c-\u0416\u043e\u043c\u0430\u0440\u0442 \u0422\u043e\u049b\u0430\u0435\u0432 \u0414\u0430\u0432\u043e\u0441\u0442\u0430 \u0410\u0440\u043c\u0435\u043d\u0438\u044f \u041f\u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0456 \u0412\u0430\u0430\u0433\u043d \u0425\u0430\u0447\u0430\u0442\u0443\u0440\u044f\u043d\u043c\u0435\u043d,\u00a0\u041f\u0440\u0435\u043c\u044c\u0435\u0440-\u043c\u0438\u043d\u0438\u0441\u0442\u0440\u00a0\u041d\u0438\u043a\u043e\u043b \u041f\u0430\u0448\u0438\u043d\u044f\u043d\u043c\u0435\u043d,\u00a0\u0418\u043d\u0434\u043e\u043d\u0435\u0437\u0438\u044f \u041f\u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0456\u00a0\u041f\u0440\u0430\u0431\u043e\u0432\u043e \u0421\u0443\u0431\u0438\u0430\u043d\u0442\u043e\u043c\u0435\u043d,\u00a0\u0416\u0430\u04bb\u0430\u043d\u0434\u044b\u049b \u04e9\u0437\u0433\u0435\u0440\u0456\u0441\u0442\u0435\u0440 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0438\u0442\u0443\u0442\u044b\u043d\u044b\u04a3 \u0430\u0442\u049b\u0430\u0440\u0443\u0448\u044b \u0442\u04e9\u0440\u0430\u0493\u0430\u0441\u044b\u00a0\u0422\u043e\u043d\u0438 \u0411\u043b\u044d\u0440\u043c\u0435\u043d, \u0410\u049a\u0428 \u0421\u0430\u0443\u0434\u0430 \u043c\u0438\u043d\u0438\u0441\u0442\u0440\u0456\u00a0\u0413\u043e\u0432\u0430\u0440\u0434 \u041b\u0430\u0442\u043d\u0438\u043a\u043f\u0435\u043d\u00a0\u0436\u04d9\u043d\u0435 \u0424\u0418\u0424\u0410 \u043f\u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0456\u00a0\u0414\u0436\u0430\u043d\u043d\u0438 \u0418\u043d\u0444\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u043e\u043c\u0435\u043d\u00a0\u0430\u0437-\u043a\u0435\u043c \u04d9\u04a3\u0433\u0456\u043c\u0435\u043b\u0435\u0441\u0442\u0456.\r\n\r\nt.me\/aqorda_resmi\r\n\r\n\r\nt.me\/aqorda_resmi\/30214\r\n