«Ақтөбе» ӘКК халықаралық ESG-рейтингіне қол жеткізді
«Ақтөбе» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы әлемнің жетекші агенттіктерінің бірі – S&P Global компаниясынан халықаралық ESG-рейтинг алды.
Бағалау нәтижесінде компания 100 ұпайдың 16-сын жинады. Бұл ESG бағытын әрі қарай дамыту үшін базалық негіз бар екенін көрсетеді.
ESG стандарттарын енгізу – жаһандық инвестициялық күн тәртібінің маңызды бөлігі. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев өңірлердің дамуы олардың инвестиция тарту қабілетіне тікелей байланысты екенін бірнеше рет атап өткен еді. Ақтөбе облысы әкімдігі жүзеге асырып жатқан бастамалар өңірдің инвестициялық тартымдылығын арттыруға берік негіз қалыптастырады.
ESG-рейтингке қол жеткізу «Ақтөбе» ӘКК-нің тұрақты даму қағидаттарын енгізу және оларды жүйелі түрде сақтау ұмтылысын айқындайды. Бұл – нәтиже корпорация стратегиясын жүзеге асырудағы маңызды қадам. Стратегия ашықтықты, тиімділікті және әлеуметтік жауапкершілікті арттыруға, сондай-ақ өңірге инвестиция тартуға бағытталған.
Бұған дейін «Ақтөбе» ӘКК дебюттік әлеуметтік облигацияларды шығару аясында «Астана» халықаралық қаржы орталығының (АХҚО) Жасыл қаржы орталығы (ЖҚО) жүргізген тәуелсіз сыртқы бағалаудан («екінші пікірден») сәтті өткен болатын.
Айтып өтейік, «Ақтөбе» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы – өңірлік даму институты, оның 100% акциясы – Ақтөбе облысы әкімдігіне тиесілі.
