Жаңалықтар

Мемлекет басшысының Жарлығымен «Қазақстан Республикасының Конституциясына 30 жыл» мерейтойлық медалі бекітілді

29 Тамыз 2025
79

Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жарлығымен «Қазақстан Республикасының Конституциясына 30 жыл» мерейтойлық медалі бекітілді.

Аталған медальмен Қазақстан Республикасы Конституциясының үстемдігін қамтамасыз етуге, ел тәуелсіздігін нығайтуға, қоғамда келісім мен тұрақтылықты сақтауға, азаматтардың конституциялық құқығын және еркіндігін қорғауға, конституционализм идеяларын, сондай-ақ қағидаттарын қалыптастыруға әрі дамытуға ерекше үлес қосқан тұлғалар наградталады.

Сонымен қатар мерейтойлық медаль жұмысшы мамандарға, бюджет саласы мен өндіріс ұйымдарының өкілдеріне және басқа да азаматтарға беріледі.

Бұл медальға ие болу азаматтардың адал еңбегі мен Отан, мемлекет және қоғам алдындағы ерекше қызметін танудың маңызын көрсетеді.

t.me/aqorda_resmi

29 Тамыз 2025
79

Басқа жаңалықтар

«Ақтөбе» ӘКК халықаралық ESG-рейтингіне қол жеткізді

29 Тамыз 2025

Шәмші Қалдаяқов ауылына АМС мұнарасы қойылды

29 Тамыз 2025

Президенттің 2024 жылғы Жолдауы: полиция алаяқтыққа қатысты 67 млн-нан астам халықаралық қоңырауды бұғаттады

29 Тамыз 2025

Мемлекет басшысы: Референдум — ел тағдырын халықпен шешудің жолы

29 Тамыз 2025
© Copyright 2025, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button