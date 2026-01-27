Қос тарап келісімге қол қойды
Ынтымақтастық
Қытай Халық Республикасына жұмыс сапары аясында Ақтөбе облысының делегациясы өңір басшысының орынбасары Абзал Әбдікәрімовтің бастауымен Шанхай қаласында инвестиция тарту және ірі өнеркәсіптік жобаларды іске асыруға бағытталған бірқатар іскерлік кездесулер мен келіссөздер өткізді.
Сапардың негізгі мақсаты — облыстың инвестициялық әлеуетін насихаттау және қытай компанияларымен іскерлік байланыстар орнату.
Келіссөздер барысында металлургия, машина жасау өнеркәсібі және арнайы экономикалық аймақтарды дамыту бағыттарына ерекше назар аударылды. Бұл салалар өңірдің орнықты әлеуметтік-экономикалық дамуы үшін стратегиялық маңызға ие.
Делегация құрамында «Ақтөбе» арнайы экономикалық аймағы мен «Kazakh Invest» ұлттық компаниясының өкілдері болды, олар облыстың инвестициялық әлеуетін, инфрақұрылымдық мүмкіндіктерін және жобаларды «бір терезе» қағидаты бойынша жүзеге асыру тетіктерін таныстырды.
Сапар барысында делегация Suzhou Hunan New Materials компаниясымен келіссөздер жүргізіп, сондай-ақ Sumec компаниялар тобы, индустриялық парктердің девелопері Liando және аумақтарды кешенді дамыту мен заманауи қала құрылысы шешімдерін енгізуге маманданған халықаралық жобалау-консалтингтік urbanDATA компаниясымен кездесулер өткізді. Кездесулерде Ақтөбе облысында индустриялық нысандар салу, өндірістік инфрақұрылымды дамыту және заманауи қала құрылысы шешімдерін енгізу мүмкіндіктері талқыланды.
Suzhou Hunan New Materials компаниясымен жүргізілген келіссөздердің қорытындысы бойынша Ақтөбе облысында құны 150 млн АҚШ долларынан асатын ферроқорытпа зауытын салу жөніндегі ниеттер туралы рамалық келісімге қол қойылды.
Жұмыс сапары өңірдің инвестициялық әлеуетін халықаралық деңгейде ілгерілетуге, сондай-ақ Қазақстан мен Қытай арасындағы стратегиялық серіктестікті нығайтуға маңызды серпін берді. Бұл өз кезегінде Ақтөбе облысында индустриялық дамуды жеделдетуге, жаңа өндірістерді іске қосуға және қосымша жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік берді.
Д.АЙДАР.