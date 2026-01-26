Айдарбек Қожаназаров: Конституциялық реформа жас буынға бағдарланған және экономиканы, дамытуға жағдай жасайды
2026 жылғы 26 қаңтарда өткен Конституциялық комиссияның үшінші отырысында Айдарбек Ходжаназаров мемлекеттің тиімділігін арттыру мен азаматтардың мүдделерін қорғау үшін конституциялық өзгерістердің маңызын атап өтті.
«Respublica» партиясы атынан сөз сөйлеген депутат реформаларды толықтай қолдайтынын мәлімдеп, институттарды нығайту, құқық үстемдігін қамтамасыз ету және нормативтік иерархияның айқындығы мемлекеттік тиімділік пен биліктің орнықтылығына жағдай жасайтынын атап өтті.
«Экономика институттар нығайған, құқық үстемдігі орнаған, нормативтік иерархия айқын болған жерде және мемлекеттік басқару мәдениеті ережелер мен рәсімдерге негізделген жағдайда дамиды», – деп атап өтті Ходжаназаров.
Ол 2019 жылдан бері елде институционалдық кемелдікке бағытталған жүйелі өзгерістер жүзеге асырылып келе жатқанын еске салды: саяси жүйе жаңғыртылды, саяси қатысу тетіктері күшейтілді, партиялар мен азаматтық қоғамның рөлі артты. Конституциялық реформа осы үдерістердің заңды жалғасына айналды.
«Конституциялық реформа – бұл ел дамуының алдын ала белгіленген бағытының қисынды жалғасы. Оның негізділігі мемлекеттік жүйедегі сенімнің, жауапкершіліктің және жеделдіктің артуынан көрінеді», – деді депутат.
Ходжаназаров сондай-ақ қоғамдық диалогтың және Халық кеңесі тетігінің азаматтар мен билік арасындағы тұрақты кері байланыс алаңы ретіндегі рөлін атап өтті. Оның айтуынша, реформа жас буынға бағдарланған және экономиканы, кәсіпкерлікті, әлеуметтік инфрақұрылымды дамытуға жағдай жасайды.
«Әрқайсымыздың елдегі өзгерістерді талқылауға, маңызды қоғамдық мәселелер бойынша пікір айтуға және қабылданатын шешімдерге үн қосуға мүмкіндігіміз бар екенін жоғары бағалаймыз. Әділетті Қазақстанды құру – баршамызға ортақ жауапкершілік» – деп түйіндеді Ходжаназаров.