Жаңалықтар

ЖСДП төрағасы: Конституциялық реформа – бұл қоғамның нақты сұраныстарына жауап

26 Қаңтар 2026
39

Қазақстандағы конституциялық реформа мемлекетті халыққа жақындатып, мемлекеттік институттардың жұмыс тиімділігін арттыратын болады. Бұл туралы Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның үшінші отырысында депутат Асхат Рахимжанов мәлімдеді.

Оның айтуынша, ұсынылып отырған өзгерістер мәтінді ғана жаңғыртумен шектелмейді. Әңгіме билік ашық әрі қоғам алдында есеп беретін, ал институттар жедел әрі әділетті жұмыс істейтін жаңа мемлекеттік архитектура туралы болып отыр. Ерекше назар жаңа парламенттік модельге көшуге, бір палаталы өкілді орган қалыптастыруға және кері байланыстың орнықты тетіктерін құруға аударылуда.

«Ұсынылып отырған өзгерістер – тек мәтінді өзгерту емес. Бұл – қоғамның нақты сұраныстарына берілген жауап», – деп атап өтті Асхат Рахимжанов.

Асхат Рахимжановтың айтуынша, жүргізіліп жатқан өзгерістер әлемдік демократиялық үдерістерге сай келеді және халықаралық социал-демократиялық қауымдастықтың қолдауына ие. Бұл, оның сөзінше, Қазақстандағы реформалардың жаһандық демократиялық трансформацияның бір бөлігі ретінде қабылданып отырғанын көрсетеді.

Өз сөзінде ол сондай-ақ Қазақстан Республикасындағы Конституциялық реформаны қолдауға арналған Социалистік интернационалдың қарарының негізгі ережелерін оқып берді.

 

26 Қаңтар 2026
39

Басқа жаңалықтар

Болашақ Парламенттің қызметтік шеңбері бір жарым еседен астам өседі – Айдос Сарым

26 Қаңтар 2026

«Заң мен Тәртіп» Әділетті Қазақстанның іргетасына айналады –Халық партиясы

26 Қаңтар 2026

Айдарбек Қожаназаров: Конституциялық реформа жас буынға бағдарланған және экономиканы, дамытуға жағдай жасайды

26 Қаңтар 2026

Елнұр Бейсенбаев: Конституциялық реформа саяси партиялардың институционалдық рөлін арттырады

26 Қаңтар 2026

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2026, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button