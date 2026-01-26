ЖСДП төрағасы: Конституциялық реформа – бұл қоғамның нақты сұраныстарына жауап
Қазақстандағы конституциялық реформа мемлекетті халыққа жақындатып, мемлекеттік институттардың жұмыс тиімділігін арттыратын болады. Бұл туралы Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның үшінші отырысында депутат Асхат Рахимжанов мәлімдеді.
Оның айтуынша, ұсынылып отырған өзгерістер мәтінді ғана жаңғыртумен шектелмейді. Әңгіме билік ашық әрі қоғам алдында есеп беретін, ал институттар жедел әрі әділетті жұмыс істейтін жаңа мемлекеттік архитектура туралы болып отыр. Ерекше назар жаңа парламенттік модельге көшуге, бір палаталы өкілді орган қалыптастыруға және кері байланыстың орнықты тетіктерін құруға аударылуда.
«Ұсынылып отырған өзгерістер – тек мәтінді өзгерту емес. Бұл – қоғамның нақты сұраныстарына берілген жауап», – деп атап өтті Асхат Рахимжанов.
Асхат Рахимжановтың айтуынша, жүргізіліп жатқан өзгерістер әлемдік демократиялық үдерістерге сай келеді және халықаралық социал-демократиялық қауымдастықтың қолдауына ие. Бұл, оның сөзінше, Қазақстандағы реформалардың жаһандық демократиялық трансформацияның бір бөлігі ретінде қабылданып отырғанын көрсетеді.
Өз сөзінде ол сондай-ақ Қазақстан Республикасындағы Конституциялық реформаны қолдауға арналған Социалистік интернационалдың қарарының негізгі ережелерін оқып берді.