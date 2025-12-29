Президент тапсырмаларын жүзеге асыру: Үкімет ғылым мен жоғары білімді дамытудың 2025 жылға арналған қорытындысын шығарды
Үкіметтің 2025 жылғы қызметінің қорытындысы шеңберінде Ғылым және жоғары білім министрлігі басшылығының бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен кездесулері өтуде.
Ғылым және жоғары білім вице-министрі Гүлзат Көбенова 2025-2026 оқу жылына жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлар даярлауға бөлінген гранттар туралы айтып берді.
Ведомствоның мәліметінше, 93 232 білім гранты бөлінген, оның ішінде 77 084 грант – бакалавриатқа, 13 229 – магистратураға және 2 919 грант – докторантураға қарастырылған.
Жоғары білім алудың қолжетімділігін арттыру мақсатында мемлекеттің, қорлардың, ата-аналар мен банктердің қатысуымен 5 жастан бастап білім беру капиталын қалыптастыруды көздейтін «Келешек» бірыңғай жинақтау жүйесі енгізілді. Мемлекет 60 АЕК мөлшерінде біржолғы бастапқы капитал беруді көздеді. Жинақталған қаражатты жоғары білім алуға немесе тұрғын үй жағдайын жақсартуға бағыттауға болады. Бүгінгі таңда 133,9 мыңға жуық салым есепшоты ашылды.
Сонымен қатар бакалавриат студенттеріне арналған шәкіртақы мөлшері 2020 жылмен салыстырғанда екі есеге артқан, 2025 жылы 52 372 теңгені, ал педагогикалық мамандықтар бойынша – 84 000 теңгені (2020 жылы – 26 186 теңге, 2024 жылы – 47 135 теңге) құрады.
