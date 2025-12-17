Неліктен бизнес жатақхана салуды таңдайды: мемлекеттік тапсырыс механизмі не береді
Қазақстанда студенттік жатақханалардың құрылысы мен жаңаруына байланысты жобаларға кәсіпкерлердің қызығушылығы артып келеді.
Бұл трендтің себебі-жеке секторға әлеуметтік нысандарға инвестиция салуға және оларды пайдалануға бергеннен кейін кепілдендірілген кіріс алуға мүмкіндік беретін мемлекеттік тапсырыстың практикалық және түсінікті механизмі. ынтымақтастықтың бұл форматы өзара тиімділікті қамтамасыз етеді: Мемлекет студенттер үшін орын тапшылығы мәселесін шешеді, ал бизнес тұрақты қаржылық модель алады.
Компания немесе жеке кәсіпкер жатақхананы өз есебінен салады немесе бар ғимаратты жатақханаға қайта жаңартады. Нысан дайын болғаннан кейін барлық қажетті рәсімдерден өтеді, мемлекет ай сайын студенттердің тұруына ақы төлей бастайды. Маңызды қағидат-өтемақыны нақты толтыру бойынша есептеу: қаражат нақты өмір сүретіндерге ғана бөлінеді, бұл қаржы ағындарын ашық етеді және тиімсіз шығындарды жояды.
Егер жаңа құрылыс туралы айтатын болсақ, өтемақы алты жыл ішінде төленеді. Қайта құру жағдайында кезең сегіз жылға дейін артады. Өтемақы мөлшері төсек-орын санына қарай есептеледі. Жаңа құрылыс үшін норматив әрбір төсек-орын үшін барлық өңірлер үшін 195 АЕК, Алматы қаласы үшін – 230 АЕК, қайта жаңарту үшін — барлық өңірлер үшін 47 АЕК және Алматы және Астана қалалары үшін 92 АЕК құрайды.
Бағдарламаға қатысу үшін кәсіпкер белгілі бір әрекеттер тізбегінен өтуі керек. Алдымен «Қаржы орталығы» АҚ-ға өтініш беріледі және алдын ала шарт жасалады. Содан кейін инвестор жатақхананың құрылысын немесе реконструкциясын аяқтайды, содан кейін объектіге 20 жыл мерзімге «жатақхана» нысаналы мақсатымен ауыртпалық ресімделеді. Соңғы кезең-мемлекеттік тапсырыс шартына қол қою және төлемдерді бастау.
Меншік иесі үшін жатақхана бірнеше табыс көзіне айналады. Мемлекеттік өтемақылардан басқа, әдеттегі жалдау ақысы бар, оның мөлшерін иесінің өзі анықтайды. Сонымен қатар, ғимарат аумағында коммерциялық қызметтер жұмыс істей алады: буфет, дүкен, кір жуу және басқа да қажетті қызметтер. Олардың барлығы тәуелсіз кіріс ағындарын қалыптастырады және объектінің кірістілігін арттырады.
Іс жүзінде мемлекеттік тапсырыс механизмі өзінің тұрақтылығын көрсетті. Бұл әлеуметтік инфрақұрылымды дамытуды жеделдетуге, жеке инвестицияларды тартуға және студенттерді заманауи және қолжетімді өмір сүру жағдайларымен қамтамасыз етуге көмектеседі. Бұл тәсіл екі тарап үшін де ұзақ мерзімді артықшылықтар жасай отырып, мемлекет пен бизнес арасындағы ынтымақтастықтың ең тиімді тәсілдерінің бірі болып қала береді.Қазақстанда студенттік жатақханаларды салуға және қайта құруға бизнестің қызығушылығы артып келеді. Кәсіпкерлерді осындай жобаларға тартатын ең елеулі фактор-мемлекеттік тапсырыс механизмі. Бұл құрал мемлекет пен бизнеске әлеуметтік инфрақұрылымды бірлесіп дамытуға және студенттер үшін заманауи өмір сүру жағдайларын жасауға, ал инвесторлар үшін кепілді және ашық табыс алуға мүмкіндік береді.
