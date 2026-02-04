Басты жаңалықтар

МӘСЛИХАТТЫҢ ХАЛЫҚ АЛДЫНДАҒЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ АРТАДЫ

4 Ақпан 2026
84

Жаңалық АХАШ,
Ақтөбе қалалық мәслихатының депутаты

Жаңа Конституцияның жобасы мемлекеттік басқару жүйесін жаңғыртумен қатар, өкілдік биліктің мазмұнына да жаңа талаптар қойып отыр. Соның ішінде мәслихат депутаттарының рөлі мен халық алдындағы жауапкершілігі айқындалып, нақты міндеттермен толықтырылуы — маңызды өзгерістердің бірі.
Қазіргі таңда мәслихат депутатының халықпен жұмысы көбіне жеке белсенділікке байланысты болып келді. Кездесу өткізу, есеп беру, кері байланыс орнату заңмен көзделгенімен, оның жүйелілігі мен міндеттілігі әрдайым бірдей деңгейде болған жоқ.
Өкілдік мандат — құқық қана емес, ең алдымен жауапкершілік. Халықтың сеніміне ие болған соң, сол сенімнің қалай ақталып жатқанын түсіндіру — демократиялық қоғамның қалыпты тәжірибесі.
Сонымен қатар жаңа Конституция жобасында Парламенттің орнына Құрылтай институтының енгізілуі көзделіп отыр. Бұл — заң шығару ісіне қоғамның кеңірек қатысуына жол ашатын жаңа модель. Ал Халық кеңесі бұрынғы Құрылтай мен Қазақстан халқы Ассамблеясының біріккен, жаңартылған формасы ретінде ұсынылуда.
Маңыздысы — Халық кеңесінің құрамына мәслихат депутаттарының да мүше болуы қарастырылып отыр. Меніңше, бұл — мәслихат депутаттарына деген сенімнің айқын көрінісі. Яғни жергілікті деңгейде халықпен тікелей жұмыс істеп жүрген өкілдердің пікірін елдік деңгейдегі шешімдерде ескеру ниеті бар екенін көрсетеді.
Осылайша жаңа Конституция мәслихат депутаттарын формальды өкіл емес, халықпен тығыз әрі тікелей жұмыс істейтін, елдік үдерістерге де араласатын жауапты тұлға ретінде қалыптастыруды көздейді. Бұл — жергілікті демократияны күшейтіп қана қоймай, халықтың билікке деген сенімін арттыруға бағытталған маңызды қадам.

4 Ақпан 2026
84

Басқа жаңалықтар

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев пен Премьер-министр Шахбаз Шариф шағын құрамда келіссөз жүргізді

4 Ақпан 2026

Пәкістан Премьер-министрінің резиденциясында Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі өтті

4 Ақпан 2026

2026 жылы Қазақстанда 850-ден астам запастағы офицер әскери қызметке шақырылады

4 Ақпан 2026

МЫЗҒЫМАС ҚҰНДЫЛЫҚТАР СӨЗ БОЛДЫ

4 Ақпан 2026

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2026, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button