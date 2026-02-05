Терминдер жүйеленіп, қазақ тілі заңдылығына сай жазылған – Талғат Нәрікбаев жаңа Конституцияның ерекшелігін атады
Ата Заңның қазақ тіліндегі мәтінімен жұмыс істейтін арнайы топ құрылып, жүйелі әрі нәтижелі жұмыс атқарылды. Бұл туралы Конституциялық комиссияның сегізінші отырысында ҚазГЗУ АҚ басқарма төрағасы, профессор Талғат Нәрікбаев мәлімдеді. Оның айтуынша, терминдер жүйеленіп, қазақ тілі заңдылығына сай жазылған.
«Комиссияның алғашқы отырысында көтерілген терминдердің бірізділігі мәселесінің ескерілгенін атап өткім келеді. Мысалы, заңгерлер қолданыстағы Конституцияда «құқылы», «хақылы», «құқығы бар», «құқығы жоқ», «хақысы бар» сияқты терминдер әртүрлі контексте қолданылатынын жиі сынға алатын. Жаңа мәтінде осы терминдер мағынасына қарай жүйеленіп, бірізге түскен. Сондай-ақ терминология мәселесінде қазақ тіліндегі заңдылықтар пен ерекшеліктер ескерілген», – дейді ол.
Сондай-ақ, ҚазГЗУ АҚ басқарма төрағасы Ата заңның жаңа мәтінін әріптестерімен бірге оқып шыққанын, соның ішінде калька құрылымдар жүйеленіп, жатық жазылғанын жеткізді.
«Бұрынғы редакцияда жиі кездесетін «болып табылады», «жүзеге асырады» сияқты калькалық құрылымдар жаңа мәтінде жоқтың қасы. Қолданылған тұстардың өзінде де олар орынды әрі тілдік жағынан үйлесімді берілген», – деді сөз соңында Талғат Нәрікбаев.